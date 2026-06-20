GeForce Now'a bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Embers of the Uncrowned Demo, Pro Cycling Manager 26, Aphelion, Citizen Sleeper, Megastore Simulator, OPERATOR ve Super Meat Boy 3D ekleniyor. Yeni eklenecek oyunlara, platformlarına ve tarihlerine hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL
RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL
- Embers of the Uncrowned Demo (Steam)
- Pro Cycling Manager 26 (Steam)
- Aphelion (Steam)
- Citizen Sleeper (Epic Game Store, 25 Haziran'a kadar ücretsiz)
- Megastore Simulator (Steam)
- OPERATOR (Steam)
- Super Meat Boy 3D (Xbox, Game Pass)
çok güzel