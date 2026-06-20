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Tam Boyutta Gör Geforce Now hizmetine bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Citizen Sleeper, Super Meat Boy 3D ve Pro Cycling Manager 26 dahil çok sayıda oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak. İşte liste...

GeForce Now'a bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Embers of the Uncrowned Demo, Pro Cycling Manager 26, Aphelion, Citizen Sleeper, Megastore Simulator, OPERATOR ve Super Meat Boy 3D ekleniyor. Yeni eklenecek oyunlara, platformlarına ve tarihlerine hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

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GeForce Now Türkiye fiyatları

Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL

RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL

Embers of the Uncrowned Demo (Steam)

Pro Cycling Manager 26 (Steam)

Aphelion (Steam)

Citizen Sleeper (Epic Game Store, 25 Haziran'a kadar ücretsiz)

Megastore Simulator (Steam)

OPERATOR (Steam)

Super Meat Boy 3D (Xbox, Game Pass)

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GeForce Now'a bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı

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