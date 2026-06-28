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Tam Boyutta Gör Geforce Now hizmetine bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Dark Scrolls, SAND: Raiders of Sophie, Deer & Boy dahil çok sayıda oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak. İşte liste...

GeForce Now'a bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Dark Scrolls, SAND: Raiders of Sophie, Deer & Boy, EMPULSE, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ve FATAL FURY: City of the Wolves ekleniyor. Yeni eklenecek oyunlara, platformlarına ve tarihlerine hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

Dark Scrolls (Steam)

SAND: Raiders of Sophie (Steam)

Deer & Boy (Steam)

EMPULSE (Steam)

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Steam)

FATAL FURY: City of the Wolves (Steam)

GeForce Now Türkiye fiyatları

Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL

RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL

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GeForce Now'a bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı

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