GeForce Now'a bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Dark Scrolls, SAND: Raiders of Sophie, Deer & Boy, EMPULSE, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ve FATAL FURY: City of the Wolves ekleniyor. Yeni eklenecek oyunlara, platformlarına ve tarihlerine hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.
- Dark Scrolls (Steam)
- SAND: Raiders of Sophie (Steam)
- Deer & Boy (Steam)
- EMPULSE (Steam)
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Steam)
- FATAL FURY: City of the Wolves (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL
RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş