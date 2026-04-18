GeForce Now'a bu hafta eklenen oyunlar açıklandı

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu hafta REPLACED dahil 4 oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine REPLACED, Windrose, Cthulhu: The Cosmic Abyss ve PRAGMATA ekleniyor. Ayrıca tüm eklenen oyunlar GeForce RTX 5080 uyumlu olarak geliyor. Bu oyunlar arasından özellikle Windrose ve PRAGMATA'nın son dönemde olumlu eleştiriler aldığını söyleyelim.

REPLACED (Steam, Xbox, Game Pass, GeForce RTX 5080-ready)

Windrose (Steam, GeForce RTX 5080-ready)

Cthulhu: The Cosmic Abyss (Steam, GeForce RTX 5080-ready)

PRAGMATA (Steam, GeForce RTX 5080-ready)

PRAGMATA SKETCHBOOK – DEMO (Steam, GeForce RTX 5080-ready)

Nvidia, DLSS desteği kazanan yeni oyunları duyurdu 2 gün önce eklendi

GeForce Now Türkiye fiyatları

Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL

RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL

