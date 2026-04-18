GeForce Now'a bu hafta eklenen oyunlar açıklandı

GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine REPLACED, Windrose, Cthulhu: The Cosmic Abyss ve PRAGMATA ekleniyor. Ayrıca tüm eklenen oyunlar GeForce RTX 5080 uyumlu olarak geliyor. Bu oyunlar arasından özellikle Windrose ve PRAGMATA'nın son dönemde olumlu eleştiriler aldığını söyleyelim.
- REPLACED (Steam, Xbox, Game Pass, GeForce RTX 5080-ready)
- Windrose (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
- Cthulhu: The Cosmic Abyss (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
- PRAGMATA (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
- PRAGMATA SKETCHBOOK – DEMO (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL
RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL