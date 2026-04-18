    GeForce Now'a bu hafta eklenen oyunlar açıklandı

    Geforce Now hizmetine bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Samson ve DayZ dahil çok sayıda oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak. İşte liste...    

    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu hafta REPLACED dahil 4 oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine REPLACED, Windrose, Cthulhu: The Cosmic Abyss ve PRAGMATA ekleniyor. Ayrıca tüm eklenen oyunlar GeForce RTX 5080 uyumlu olarak geliyor. Bu oyunlar arasından özellikle Windrose ve PRAGMATA'nın son dönemde olumlu eleştiriler aldığını söyleyelim.

    • REPLACED (SteamXbox, Game Pass, GeForce RTX 5080-ready)
    • Windrose (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
    • Cthulhu: The Cosmic Abyss (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
    • PRAGMATA (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
    • PRAGMATA SKETCHBOOK – DEMO (Steam, GeForce RTX 5080-ready)

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL
    RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL

