GeForce Now'a bu hafta eklenen oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Tides of Tomorrow, Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors, Diablo III, ‘83 ve MapleStory M ekleniyor. Ayrıca bu oyunlar arasından Tides of Tomorrow, ‘83 ve Crimson Desert GeForce RTX 5080 uyumlu olarak geliyor.
- Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (Steam, Xbox, Game Pass)
- Tides of Tomorrow (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
- ‘83 (New release on Steam, GeForce RTX 5080-ready)
- Diablo III (Ubisoft Connect)
- Crimson Desert (Xbox, Xbox Play Anywhere, GeForce RTX 5080-ready)
- MapleStory M (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL
RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL