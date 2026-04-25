Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu hafta Diablo III ve Tides of Tomorrow dahil 6 oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a bu hafta eklenen oyunlar açıklandı

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Tides of Tomorrow, Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors, Diablo III, ‘83 ve MapleStory M ekleniyor. Ayrıca bu oyunlar arasından Tides of Tomorrow, ‘83 ve Crimson Desert GeForce RTX 5080 uyumlu olarak geliyor.

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (Steam, Xbox, Game Pass)

Tides of Tomorrow (Steam, GeForce RTX 5080-ready)

‘83 (New release on Steam, GeForce RTX 5080-ready)

Diablo III (Ubisoft Connect)

Crimson Desert (Xbox, Xbox Play Anywhere, GeForce RTX 5080-ready)

MapleStory M (Steam)

GeForce Now Türkiye fiyatları

Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL

RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL

GeForce Now'a bu hafta eklenen oyunlar açıklandı

