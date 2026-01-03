Giriş
    GeForce Now'a bu hafta ve Ocak ayında eklenecek oyunlar açıklandı

    Geforce Now hizmetine bu hafta ve Ocak ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Supermarket Simulator, Warhammer 40,000: SPACE MARINE 2 dahil çok sayıda oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a bu hafta ve Ocak ayında eklenecek oyunlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu hafta Banishers: Ghosts of New Eden dahil 8 oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a bu hafta ve Ocak ayında eklenecek oyunlar açıklandı

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine My Winter Car, Banishers: Ghosts of New Eden, Eternights, Warhammer 40,000: SPACE MARINE 2, Pathologic 3 ve Factorio ekleniyor. Ayrıca Ocak ayında Supermarket Simulator dahil birçok oyun platforma geliyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • My Winter Car  (Steam,)
    • Banishers: Ghosts of New Eden (Xbox, Game Pass)
    • The Casting of Frank Stone (Xbox, Game Pass)
    • Eternights (Epic Games Store)
    • Warhammer 40,000: SPACE MARINE 2 (Epic Games Store, GeForce RTX 5080-ready)
    • Factorio (Steam)
    • StarRupture (Steam, 6 Ocak)
    • Pathologic 3 (Steam, 9 Ocak)
    • Quarantine Zone: The Last Check (Steam, 12 Ocak)
    • MIO: Memories in Orbit (SteamXbox, 22 Ocak)
    • Nova Roma (Steam, 22 Ocak)
    • Guild Wars: Reforged (Steam)
    • Mon Bazou (Steam)
    • Supermarket Simulator (Xbox, Game Pass)
    • Tavern Keeper (Steam)

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    Performance paket için aylık 420 TL, 6 aylık 2.100 TL 12 aylık 3.720 TL
    RTX Ultimate paket için 6 aylık 4.200 TL, 12 aylık 7.440 TL

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

