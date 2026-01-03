GeForce Now'a bu hafta ve Ocak ayında eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine My Winter Car, Banishers: Ghosts of New Eden, Eternights, Warhammer 40,000: SPACE MARINE 2, Pathologic 3 ve Factorio ekleniyor. Ayrıca Ocak ayında Supermarket Simulator dahil birçok oyun platforma geliyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- My Winter Car (Steam,)
- Banishers: Ghosts of New Eden (Xbox, Game Pass)
- The Casting of Frank Stone (Xbox, Game Pass)
- Eternights (Epic Games Store)
- Warhammer 40,000: SPACE MARINE 2 (Epic Games Store, GeForce RTX 5080-ready)
- Factorio (Steam)
- StarRupture (Steam, 6 Ocak)
- Pathologic 3 (Steam, 9 Ocak)
- Quarantine Zone: The Last Check (Steam, 12 Ocak)
- MIO: Memories in Orbit (Steam, Xbox, 22 Ocak)
- Nova Roma (Steam, 22 Ocak)
- Guild Wars: Reforged (Steam)
- Mon Bazou (Steam)
- Supermarket Simulator (Xbox, Game Pass)
- Tavern Keeper (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 420 TL, 6 aylık 2.100 TL 12 aylık 3.720 TL
RTX Ultimate paket için 6 aylık 4.200 TL, 12 aylık 7.440 TL