Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu hafta Banishers: Ghosts of New Eden dahil 8 oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a bu hafta ve Ocak ayında eklenecek oyunlar açıklandı

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine My Winter Car, Banishers: Ghosts of New Eden, Eternights, Warhammer 40,000: SPACE MARINE 2, Pathologic 3 ve Factorio ekleniyor. Ayrıca Ocak ayında Supermarket Simulator dahil birçok oyun platforma geliyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GeForce Now Türkiye fiyatları

Performance paket için aylık 420 TL, 6 aylık 2.100 TL 12 aylık 3.720 TL

RTX Ultimate paket için 6 aylık 4.200 TL, 12 aylık 7.440 TL

