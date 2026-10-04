GeForce Now'a Ekim ayında eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı

GeForce Now'a yeni eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine Gears of War: E-Day, STAR WARS: Galactic Racer, Valor Mortis, Warhammer 40,000: Boltgun 2, Beyond These Stars, Solasta II ve Clive Barker’s Hellraiser: Revival dahil 19 yeni oyun ekleniyor. Listede yer alan oyunlara ve platformlarına hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL
RTX Ultimate paket için aylık 1.199 TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL
- Gears of War: E-Day (Steam'de yeni, 6 Ekim)
- STAR WARS: Galactic Racer™ (Steam'de yeni, 6 Ekim)
- Clive Barker’s Hellraiser: Revival (Steam'de yeni, 8 Ekim)
- Order of the Sinking Star (Steam'de yeni, 8 Ekim)
- Silver Pines (Steam'de yeni, 8 Ekim)
- Permafrost (Steam'de yeni, 9 Ekim)
- Deep Dish Dungeon (Steam'de yeni, 13 Ekim)
- Planet Zoo 2 (Steam'de yeni, 13 Ekim)
- Total War: SHOGUN 2 – Complete Edition (Steam'de yeni, 13 Ekim)
- Valor Mortis (Steam'de yeni, 13 Ekim)
- Among the Trolls (Steam'de yeni, 14 Ekim)
- over the hill (Steam'de yeni, 14 Ekim)
- Warhammer 40,000: Boltgun 2 (Steam'de yeni, 14 Ekim)
- Beyond These Stars (Steam'de yeni, 16 Ekim)
- Tenebris Somnia (Steam'de yeni, 16 Ekim)
- Dimraeth (Steam)
- Graveyard Keeper 2 (Steam)
- Solasta II (Steam)
- Tyr (Steam)
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