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    GeForce Now'a Ekim ayında eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı

    Geforce Now hizmetine Ekim ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı. LEGO Total War: SHOGUN 2 – Complete Edition dahil çok sayıda oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a Ekim ayında eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Total War: SHOGUN 2 – Complete Edition ve Warhammer 40,000: Boltgun 2 dahil 19 oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a yeni eklenecek oyunlar açıklandı

    Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine Gears of War: E-Day, STAR WARS: Galactic Racer, Valor Mortis, Warhammer 40,000: Boltgun 2, Beyond These Stars, Solasta II ve Clive Barker’s Hellraiser: Revival dahil 19 yeni oyun ekleniyor. Listede yer alan oyunlara ve platformlarına hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL
    RTX Ultimate paket için aylık 1.199 TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL

    • Gears of War: E-Day (Steam'de yeni, 6 Ekim)
    • STAR WARS: Galactic Racer™ (Steam'de yeni, 6 Ekim)
    • Clive Barker’s Hellraiser: Revival (Steam'de yeni, 8 Ekim)
    • Order of the Sinking Star (Steam'de yeni, 8 Ekim)
    • Silver Pines (Steam'de yeni, 8 Ekim)
    • Permafrost (Steam'de yeni, 9 Ekim)
    • Deep Dish Dungeon (Steam'de yeni, 13 Ekim)
    • Planet Zoo 2 (Steam'de yeni, 13 Ekim)
    • Total War: SHOGUN 2 – Complete Edition (Steam'de yeni, 13 Ekim)
    • Valor Mortis (Steam'de yeni, 13 Ekim)
    • Among the Trolls (Steam'de yeni, 14 Ekim)
    • over the hill (Steam'de yeni, 14 Ekim)
    • Warhammer 40,000: Boltgun 2 (Steam'de yeni, 14 Ekim)
    • Beyond These Stars (Steam'de yeni, 16 Ekim)
    • Tenebris Somnia (Steam'de yeni, 16 Ekim)
    • Dimraeth (Steam)
    • Graveyard Keeper 2 (Steam)
    • Solasta II (Steam)
    • Tyr (Steam)

     
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