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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat GeForce Now kütüphanesini yeni yapımlarla genişletiyor. Nvidia, platforma bu hafta 9 yeni oyun ekleneceğini duyurdu. Öne çıkan listede Baldur's Gate 3, DOOM Eternal, Fallout 4 ve Skyrim Anniversary Edition gibi popüler oyunlar yer alıyor. GOG ve Steam destekli güncellemede, Baldur's Gate 3'ün Xbox Play Anywhere desteğiyle gelmesi dikkat çekiyor. Yeni yapımlar bu hafta erişime açılıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Günümüzün popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), kütüphanesini yeni oyunlarla genişletmeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, platforma eklenecek 9 oyunu duyurdu. Bu hafta çoğunluğu GOG destekli listede DOOM (2016), Baldur’s Gate 3 ve Graveyard Keeper 2 gibi dikkat çeken oyunlar da bulunuyor.

GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar açıklandı

Nvidia'nın paylaştığı takvime göre Volvy’s Adventure: Reslimed, Baldur’s Gate 3, DOOM (2016), DOOM Eternal, Fallout 4, Graveyard Keeper 2, Indiana Jones and the Great Circle, Moon Sweepers ve The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition dahil 9 oyun GeForce Now'a geliyor. Listede yeni çıkış yapacak oyunların yanı sıra daha önce yayımlanan ve farklı mağazalarda bulunan yapımlar da yer alıyor.

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Özellikle Baldur’s Gate 3'ün Xbox sürümünün Xbox Play Anywhere desteğiyle sunulması haftanın öne çıkan oyunları arasında. Bu hafta GeForce Now'a eklenecek tüm oyunlara ve platformlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Volvy’s Adventure: Reslimed (Steam)

Baldur’s Gate 3 (Xbox Play Anywhere)

DOOM (2016) (GOG)

DOOM Eternal (GOG)

Fallout 4 (GOG)

Graveyard Keeper 2 (Epic Games Store, GOG)

Indiana Jones and the Great Circle (GOG)

Moon Sweepers (Steam)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition (GOG)

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GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar açıklandı

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