GeForce Now'a Kasım ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı

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Oynat GeForce Now, Kasım ayında kütüphanesine 24 yeni oyun ekleyeceğini duyurdu. Bu ay platforma katılacak yapımlar arasında Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3 ve Graveyard Keeper 2 öne çıkıyor. İlk hafta erişime açılacak sekiz oyunun yanında, Xbox Play Anywhere destekli sürümler ve Game Pass oyunları da bulut sistemi üzerinden erişilebilir olacak. Oyuncular, tüm bu yeni yapımlara Kasım ayı boyunca farklı mağazalar üzerinden ulaşabilecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Günümüzün popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), kütüphanesini yeni oyunlarla genişletmeye devam ediyor. Nvidia, Kasım ayında platforma eklenecek 24 oyunu duyurdu. Bu hafta sekiz yeni yapımın erişime açılacağı listede Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3 ve Graveyard Keeper 2 gibi dikkat çeken oyunlar da bulunuyor.

GeForce Now'a Kasım ayında eklenecek oyunlar

Nvidia'nın paylaştığı takvime göre Kasım ayının ilk haftasında World of Warcraft: Forever, County of Fortune ve CURE – A Hospital Simulator dahil sekiz oyun GeForce Now kütüphanesine katılıyor. Ayın geri kalanında ise Cyberpunk 2077'nin Battle.net ve Xbox sürümleri, Baldur’s Gate 3'ün Xbox sürümü ve Graveyard Keeper 2 gibi yapımlar platforma eklenecek.

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Listede yeni çıkış yapacak oyunların yanı sıra daha önce yayımlanan ve farklı mağazalarda bulunan yapımlar da yer alıyor. Özellikle Cyberpunk 2077'nin Xbox sürümünün Xbox Play Anywhere desteğiyle sunulması ve Game Pass üzerinden erişilebilecek Warhammer Survivors, Kasım ayının öne çıkan oyunları arasında. Kasım ayında GeForce Now'a eklenecek tüm oyunlara ve platformlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bu hafta eklenecek oyunlar:

World of Warcraft: Forever (Battle.net, 4 Kasım)

County of Fortune (Steam, 5 Kasım)

CURE – A Hospital Simulator (Steam)

Leaf it Alone (Steam)

Planet Zoo 2 (Epic Games Store)

Probably Stolen – Cyberpunk Shopkeeper Sim (Steam)

RuneScape: Dragonwilds (Epic Games Store)

SpiritVale (Steam)

Kasım ayının geri kalanında eklenecek oyunlar:

Ashes of the Singularity II (Steam, 10 Kasım)

Cyberpunk 2077 (Battle.net ve Xbox, 10 Kasım – Xbox Play Anywhere desteği)

Warhammer Survivors (Steam ve Xbox, 10 Kasım – Game Pass)

Main Sequence (Steam, 12 Kasım)

Volvy’s Adventure: Reslimed (Steam, 19 Kasım)

Appulse (Steam, 26 Kasım)

Baldur’s Gate 3 (Xbox – Xbox Play Anywhere desteği)

Deadly Days: Roadtrip (Steam)

Gone Fishing (Steam)

Graveyard Keeper (Steam)

Graveyard Keeper 2 (Epic Games Store ve GOG)

Quasimorph (Steam)

Tape to Tape (Steam)

The Spell Brigade (Steam)

Village in the Shade (Steam)

World of Tanks: Blitz (Wargaming)

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GeForce Now'a Kasım ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı

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