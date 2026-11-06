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    GeForce Now'a Kasım ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı

    GeForce Now kütüphanesine Kasım ayında 24 yeni oyun ekleniyor. Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3 ve Graveyard Keeper 2 dahil birçok yapım bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a Kasım ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Günümüzün popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), kütüphanesini yeni oyunlarla genişletmeye devam ediyor. Nvidia, Kasım ayında platforma eklenecek 24 oyunu duyurdu. Bu hafta sekiz yeni yapımın erişime açılacağı listede Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3 ve Graveyard Keeper 2 gibi dikkat çeken oyunlar da bulunuyor.

    GeForce Now'a Kasım ayında eklenecek oyunlar

    Nvidia'nın paylaştığı takvime göre Kasım ayının ilk haftasında World of Warcraft: Forever, County of Fortune ve CURE – A Hospital Simulator dahil sekiz oyun GeForce Now kütüphanesine katılıyor. Ayın geri kalanında ise Cyberpunk 2077'nin Battle.net ve Xbox sürümleri, Baldur’s Gate 3'ün Xbox sürümü ve Graveyard Keeper 2 gibi yapımlar platforma eklenecek.

    Listede yeni çıkış yapacak oyunların yanı sıra daha önce yayımlanan ve farklı mağazalarda bulunan yapımlar da yer alıyor. Özellikle Cyberpunk 2077'nin Xbox sürümünün Xbox Play Anywhere desteğiyle sunulması ve Game Pass üzerinden erişilebilecek Warhammer Survivors, Kasım ayının öne çıkan oyunları arasında. Kasım ayında GeForce Now'a eklenecek tüm oyunlara ve platformlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

    Bu hafta eklenecek oyunlar:

    • World of Warcraft: Forever (Battle.net, 4 Kasım)
    • County of Fortune (Steam, 5 Kasım)
    • CURE – A Hospital Simulator (Steam)
    • Leaf it Alone (Steam)
    • Planet Zoo 2 (Epic Games Store)
    • Probably Stolen – Cyberpunk Shopkeeper Sim (Steam)
    • RuneScape: Dragonwilds (Epic Games Store)
    • SpiritVale (Steam)

    Kasım ayının geri kalanında eklenecek oyunlar:

    • Ashes of the Singularity II (Steam, 10 Kasım)
    • Cyberpunk 2077 (Battle.net ve Xbox, 10 Kasım – Xbox Play Anywhere desteği)
    • Warhammer Survivors (Steam ve Xbox, 10 Kasım – Game Pass)
    • Main Sequence (Steam, 12 Kasım)
    • Volvy’s Adventure: Reslimed (Steam, 19 Kasım)
    • Appulse (Steam, 26 Kasım)
    • Baldur’s Gate 3 (Xbox – Xbox Play Anywhere desteği)
    • Deadly Days: Roadtrip (Steam)
    • Gone Fishing (Steam)
    • Graveyard Keeper (Steam)
    • Graveyard Keeper 2 (Epic Games Store ve GOG)
    • Quasimorph (Steam)
    • Tape to Tape (Steam)
    • The Spell Brigade (Steam)
    • Village in the Shade (Steam)
    • World of Tanks: Blitz (Wargaming)
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