GeForce Now'a Mayıs ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı

GeForce Now'a yeni eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu ay GeForce Now kütüphanesine Conan Exiles, Dead as Disco, Outbound, Starminer, Deep Rock Galactic: Rogue Core, Forza Horizon 6, Luna Abyss, ZERO PARADES, 007 First Light, Hotel Architect, Kiln, Nuclear Option, Sintopia, Sudden Strike 5 ve Super Battle Golf ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Conan Exiles (Steam, Epic Games Store, 5 Mayıs)
- Dead as Disco (Steam'de yeni, 5 Mayıs)
- HUNTDOWN: OVERTIME (Steam'de yeni, 7 Mayıs)
- Outbound (Steam'de yeni, 14 Mayıs)
- Starminer (Steam'de yeni, 27 Mayıs)
- Deep Rock Galactic: Rogue Core (Steam'de yeni, 18 Mayıs)
- Forza Horizon 6 (Steam'de yeni Xbox, Game Pass, 19 Mayıs)
- Luna Abyss (Steam'de yeni, 21 Mayıs)
- ZERO PARADES (Steam'de yeni, 21 Mayıs)
- 007 First Light (Steam'de yeni, Epic Games Store and Xbox, Microsoft store, 27 Mayıs)
- Hotel Architect (Steam)
- Kiln (Steam, Xbox, Game Pass)
- Nuclear Option (Steam)
- Sintopia (Steam)
- Sudden Strike 5 (Steam)
- Super Battle Golf (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL
RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL