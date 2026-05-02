Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GeForce Now'a Mayıs ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı

    Geforce Now hizmetine bu hafta ve Mayıs ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Conan Exiles ve Forza Horizon 6 dahil çok sayıda oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, Mayıs ayında GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu ay Conan Exiles ve Forza Horizon 6 dahil 16 oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a yeni eklenecek oyunlar açıklandı

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu ay GeForce Now kütüphanesine Conan Exiles, Dead as Disco, Outbound, Starminer, Deep Rock Galactic: Rogue Core, Forza Horizon 6, Luna Abyss, ZERO PARADES, 007 First Light, Hotel Architect, Kiln, Nuclear Option, Sintopia, Sudden Strike 5 ve Super Battle Golf ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

    • Conan Exiles (SteamEpic Games Store, 5 Mayıs)
    • Dead as Disco (Steam'de yeni, 5 Mayıs)
    • HUNTDOWN: OVERTIME (Steam'de yeni, 7 Mayıs)
    • Outbound (Steam'de yeni, 14 Mayıs)
    • Starminer (Steam'de yeni, 27 Mayıs)
    • Deep Rock Galactic: Rogue Core (Steam'de yeni, 18 Mayıs)
    • Forza Horizon 6 (Steam'de yeni Xbox, Game Pass, 19 Mayıs)
    • Luna Abyss (Steam'de yeni, 21 Mayıs)
    • ZERO PARADES (Steam'de yeni, 21 Mayıs)
    • 007 First Light (Steam'de yeni, Epic Games Store and Xbox, Microsoft store, 27 Mayıs)
    • Hotel Architect (Steam)
    • Kiln (SteamXbox, Game Pass)
    • Nuclear Option (Steam)
    • Sintopia (Steam)
    • Sudden Strike 5 (Steam)
    • Super Battle Golf (Steam)

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL
    RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2011 peugeot 5008 kronik sorunlar hava nemlendirici tavsiye tc istemeyen bahis siteleri 1.6 thp motor 1.3 tce motor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF GAMING A15
    ASUS TUF GAMING A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum