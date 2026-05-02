GeForce Now'a Mayıs ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, Mayıs ayında GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu ay Conan Exiles ve Forza Horizon 6 dahil 16 oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

Nvidia'nın paylaşımına göre bu ay GeForce Now kütüphanesine Conan Exiles, Dead as Disco, Outbound, Starminer, Deep Rock Galactic: Rogue Core, Forza Horizon 6, Luna Abyss, ZERO PARADES, 007 First Light, Hotel Architect, Kiln, Nuclear Option, Sintopia, Sudden Strike 5 ve Super Battle Golf ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GeForce Now Türkiye fiyatları

Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL

RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: