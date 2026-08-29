GeForce NOW'a Steam Machine ve Steam Controller desteği geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce NOW için önemli yenilikler duyurdu. Şirket, mevcut Steam Deck desteğini genişleterek bu sonbaharda Steam Machine ve Steam Controller için de destek sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca Nvidia, Ultimate üyeleri için DLSS 4.5 teknolojilerinin de hizmete ekleneceğini doğruladı.

Steam Controller desteği önce Steam Machine'de

Nvidia'nın açıklamasına göre Steam Machine ve Steam Controller desteği sonbahar döneminde kullanıma sunulacak. Steam Controller için destek ilk aşamada Steam Machine üzerinde sunulacak. Daha sonra ise Windows ve macOS kullanıcıları da Steam Controller'ı GeForce NOW ile kullanabilecek. Bu genişleme, Nvidia'nın daha önce sunduğu yerel Steam Deck desteğinin üzerine inşa ediliyor.

Böylece Steam Deck, Steam Machine ve Steam Controller kullanıcıları, aynı donanım ekosistemi içerisinde GeForce NOW'a daha kolay erişebilecek. Özellikle Steam Machine sahipleri için bulut oyun hizmeti, cihazın yerel donanımının sınırlarının ötesinde bir grafik deneyimi sunabilir.

Ultimate üyelerine DLSS 4.5 desteği

Nvidia, GeForce NOW Ultimate aboneleri için DLSS 4.5 desteğini de doğruladı. Bu kapsamda yeni DLSS 4.5 Ray Reconstruction teknolojisi de bulut oyun hizmetine eklenecek. DLSS 4.5 Super Resolution ve Dynamic Frame Generation özellikleri sayesinde Ultimate üyelerinin daha yüksek grafik ayarlarıyla oyun oynayabilmesi amaçlanıyor.

Nvidia kendi ayağına sıktı: Şirketin en büyük sorunu yine kendisi 18 sa. önce eklendi

Son olarak şirket, bu hafta platforma eklenen yeni oyunları duyurdu. GeForce NOW'a bu hafta eklenen oyunlar şöyle:

Aliens: Fireteam Elite 2

Resonance: A Plague Tale Legacy

STAR WARS Zero Company

Baldur's Gate 3

Call of Duty: Modern Warfare 4 - Open Beta Weekend

Clair Obscur: Expedition 33

Cold Fear

IRON NEST: Heavy Turret Simulator

Kingdom Come: Deliverance II

Mount & Blade: Bannerlord II

No Man's Sky

Paradise Killer

The Witcher 3: Wild Hunt

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

GeForce NOW'a Steam Machine ve Steam Controller desteği geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: