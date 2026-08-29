GeForce NOW'a Steam Machine ve Steam Controller desteği geliyor

Steam Controller desteği önce Steam Machine'de
Nvidia'nın açıklamasına göre Steam Machine ve Steam Controller desteği sonbahar döneminde kullanıma sunulacak. Steam Controller için destek ilk aşamada Steam Machine üzerinde sunulacak. Daha sonra ise Windows ve macOS kullanıcıları da Steam Controller'ı GeForce NOW ile kullanabilecek. Bu genişleme, Nvidia'nın daha önce sunduğu yerel Steam Deck desteğinin üzerine inşa ediliyor.
Böylece Steam Deck, Steam Machine ve Steam Controller kullanıcıları, aynı donanım ekosistemi içerisinde GeForce NOW'a daha kolay erişebilecek. Özellikle Steam Machine sahipleri için bulut oyun hizmeti, cihazın yerel donanımının sınırlarının ötesinde bir grafik deneyimi sunabilir.
Ultimate üyelerine DLSS 4.5 desteği
Nvidia, GeForce NOW Ultimate aboneleri için DLSS 4.5 desteğini de doğruladı. Bu kapsamda yeni DLSS 4.5 Ray Reconstruction teknolojisi de bulut oyun hizmetine eklenecek. DLSS 4.5 Super Resolution ve Dynamic Frame Generation özellikleri sayesinde Ultimate üyelerinin daha yüksek grafik ayarlarıyla oyun oynayabilmesi amaçlanıyor.
Son olarak şirket, bu hafta platforma eklenen yeni oyunları duyurdu. GeForce NOW'a bu hafta eklenen oyunlar şöyle:
- Aliens: Fireteam Elite 2
- Resonance: A Plague Tale Legacy
- STAR WARS Zero Company
- Baldur's Gate 3
- Call of Duty: Modern Warfare 4 - Open Beta Weekend
- Clair Obscur: Expedition 33
- Cold Fear
- IRON NEST: Heavy Turret Simulator
- Kingdom Come: Deliverance II
- Mount & Blade: Bannerlord II
- No Man's Sky
- Paradise Killer
- The Witcher 3: Wild Hunt
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim