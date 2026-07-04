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    GeForce Now'a Temmuz ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı

    Geforce Now hizmetine bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Assassin’s Creed Black Flag dahil çok sayıda oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak. İşte liste...

    GeForce Now'a Temmuz ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Geforce Now hizmetine Temmuz ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Assassin’s Creed Black Flag Resynced ve The Planet Crafter dahil çok sayıda oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak. İşte liste...

    GeForce Now'a Temmuz ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Denshattack!, The Mound: Omen of Cthulhu, Heave Ho 2, Fogpiercer, ZeroSpace, The Planet Crafter, Carnival Hunt, The Ranchers ve Corsair Cove ekleniyor. Yeni eklenecek oyunlara, platformlarına ve tarihlerine hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL
    RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL

    • Assassin’s Creed Black Flag Resynced (SteamUbisoft Connect, 9 Temmuz)
    • Denshattack! (SteamXbox, Game Pass 15 Temmuz)
    • The Mound: Omen of Cthulhu (Steam, 15 Temmuz)
    • Heave Ho 2 (Steam, 16 Temmuz)
    • Fogpiercer (SteamXbox, 17 Temmuz)
    • ZeroSpace (Steam, 20 Temmuz)
    • The Planet Crafter (Xbox, 12 Temmuz)
    • Carnival Hunt (Steam, 23 Temmuz)
    • The Ranchers (Steam, 30 Temmuz)
    • Corsair Cove (SteamXbox, 31 Temmuz)
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