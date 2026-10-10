GeForce Now'a yeni eklenen oyunlar açıklandı: İşte liste

GeForce Now'a yeni eklenen oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaştığı listeye göre GeForce Now kütüphanesine bu hafta 10 yeni oyun ekleniyor. Listede Steam üzerinden erişilebilen yeni yapımların yanı sıra Graveyard Keeper 2, Solasta II ve Tyr da yer alıyor.
Gears of War: E-Day, 6 Ekim'de Steam ve Xbox için piyasaya sürülürken Game Pass aboneleri tarafından da oynanabilecek. STAR WARS: Galactic Racer da aynı gün Steam'de çıkış yapacak. Clive Barker’s Hellraiser: Revival, Forever Ago, Order of the Sinking Star ve Silver Pines ise 8 Ekim'de Steam'de oyuncularla buluşacak. 9 Ekim'de Steam'e gelecek Permafrost da bu haftanın yeni oyunları arasında bulunuyor. İşte GeForce Now'a eklenen oyunların tam listesi:
- Gears of War: E-Day (Steam, Xbox – 6 Ekim, Game Pass)
- STAR WARS: Galactic Racer (Steam – 6 Ekim)
- Clive Barker’s Hellraiser: Revival (Steam – 8 Ekim)
- Forever Ago (Steam – 8 Ekim)
- Order of the Sinking Star (Steam – 8 Ekim)
- Silver Pines (Steam – 8 Ekim)
- Permafrost (Steam – 9 Ekim)
- Graveyard Keeper 2 (Steam)
- Solasta II (Steam)
- Tyr (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
GeForce Now Türkiye'de GAME+ üzerinden sunuluyor. Platformun paket fiyatları şu şekilde:
Performance
- Aylık: 599 TL
- 6 aylık: 3.354 TL
- 12 aylık: 6.588 TL
RTX Ultimate
- Aylık: 1.199 TL
- 6 aylık: 6.594 TL
- 12 aylık: 11.988 TL