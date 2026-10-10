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    GeForce Now'a yeni eklenen oyunlar açıklandı: İşte liste

    Nvidia, GeForce Now kütüphanesine eklenecek yeni oyunları açıkladı. Gears of War: E-Day ve STAR WARS: Galactic Racer dahil 10 oyun daha bulut üzerinden oynanabilecek.

    GeForce Now'a yeni eklenen oyunlar açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Günümüzün popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), oyun kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, platforma eklenecek yeni oyunları duyurdu. Gears of War: E-Day, STAR WARS: Galactic Racer ve Clive Barker’s Hellraiser: Revival dahil 10 oyun daha GeForce Now üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a yeni eklenen oyunlar açıklandı

    Nvidia'nın paylaştığı listeye göre GeForce Now kütüphanesine bu hafta 10 yeni oyun ekleniyor. Listede Steam üzerinden erişilebilen yeni yapımların yanı sıra Graveyard Keeper 2, Solasta II ve Tyr da yer alıyor.

    Gears of War: E-Day, 6 Ekim'de Steam ve Xbox için piyasaya sürülürken Game Pass aboneleri tarafından da oynanabilecek. STAR WARS: Galactic Racer da aynı gün Steam'de çıkış yapacak. Clive Barker’s Hellraiser: Revival, Forever Ago, Order of the Sinking Star ve Silver Pines ise 8 Ekim'de Steam'de oyuncularla buluşacak. 9 Ekim'de Steam'e gelecek Permafrost da bu haftanın yeni oyunları arasında bulunuyor. İşte GeForce Now'a eklenen oyunların tam listesi:

    • Gears of War: E-Day (Steam, Xbox – 6 Ekim, Game Pass)
    • STAR WARS: Galactic Racer (Steam – 6 Ekim)
    • Clive Barker’s Hellraiser: Revival (Steam – 8 Ekim)
    • Forever Ago (Steam – 8 Ekim)
    • Order of the Sinking Star (Steam – 8 Ekim)
    • Silver Pines (Steam – 8 Ekim)
    • Permafrost (Steam – 9 Ekim)
    • Graveyard Keeper 2 (Steam)
    • Solasta II (Steam)
    • Tyr (Steam)

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    GeForce Now Türkiye'de GAME+ üzerinden sunuluyor. Platformun paket fiyatları şu şekilde:

    Performance

    • Aylık: 599 TL
    • 6 aylık: 3.354 TL
    • 12 aylık: 6.588 TL

    RTX Ultimate

    • Aylık: 1.199 TL
    • 6 aylık: 6.594 TL
    • 12 aylık: 11.988 TL
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