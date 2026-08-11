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    GeForce Now’daki açık AI modellerinin çalıştırılmasına kapı araladı

    GeForce Now'da keşfedilen açık, ücretli abonelerin Nvidia sunucularındaki Windows masaüstüne erişmesine ve güçlü donanımları farklı amaçlarla kullanmasına imkan veriyor.

    GeForce Now, AI modellerinin çalıştırılmasına kapı araladı Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın bulut oyun platformu GeForce Now'da keşfedilen bir açık, servisin yalnızca desteklenen oyunları çalıştırmak için değil, tam teşekküllü bir Windows bilgisayar gibi kullanılabilmesini sağladı. "Zortos" ve "dpadGuy" isimli iki modder tarafından keşfedilen yöntemle Nvidia'nın uzaktaki güçlü sistemlerine erişim sağlanabiliyor.

    AI bilgisayarına dönüşebiliyor

    Paylaşılan detaylara göre yeni yöntem, GeForce Now üzerinden ücretsiz oynanabilen Trove oyununu kullanıyor. Modderlar, Steam istemcisinin sunduğu erişim imkanlarından yararlanarak oyunun kurulum klasöründeki belirli bir dosyayı değiştiriyor ve ardından uzaktaki Windows masaüstünü açabiliyor. Ancak yöntemin yalnızca ücretli GeForce Now aboneliklerinde çalıştığı, ücretsiz katmanın ve iş ortakları üzerinden sunulan sürümlerin bundan etkilenmediği paylaşıldı.

    Elde edilen donanım da oldukça güçlü. Modderlardan Zortos'un eriştiği GeForce Now Ultimate sistemi, 32 çekirdekli AMD EPYC 9375F işlemci, GeForce RTX 5080 GPU, 48 GB VRAM ve 56 GB sistem belleği ile çalışıyor. Tam masaüstü erişimi sonrasında Wallpaper Engine gibi uygulamalar kurulabildiği ve Windows görev çubuğunun özelleştirilebildiği gösterildi. Daha dikkat çekici kullanım ise sistemlerin özel yapay zeka modellerini çalıştırmak için kullanılması oldu.

    Bununla birlikte yöntem GeForce Now'ın kullanım şartlarının dışında kalıyor. Nvidia'nın açığı kapatması ve yöntemi kullanan hesaplara erişim kısıtlaması getirmesi beklenebilir. Ayrıca bazı kullanıcılar Windows oturumlarının otomatik olarak kapanması veya dosyaların Trove klasörüne indirilememesi gibi sorunlarla karşılaştıklarını bildiriyor.

    Bu nedenle keşif, GeForce Now'ın genel kullanım şeklini değiştiren resmi bir özellikten ziyade, Nvidia'nın bulut altyapısındaki erişim kontrollerinin aşılabildiğini gösteren bir güvenlik açığı konumunda.

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