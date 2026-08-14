GeForce NOW Linux betadan çıktı: İşte yeni özellikler

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Tam Boyutta Gör Nvidia'nın bulut oyun platformu GeForce NOW, Linux kullanıcıları için önemli bir güncelleme aldı. Platformun yerel Linux uygulaması uzun süren beta döneminin ardından resmi olarak beta sürecinden çıktı. Nvidia bunun yanında bulut tarafında Frame Generation gecikmesini azaltan ve bazı işlemci ağırlıklı oyunlarda kare hızını artıran optimizasyonlar da yayınladı.

Linux'te tam sürüme kavuştu

Yeni Linux uygulaması, topluluk geri bildirimleri doğrultusunda performans, kararlılık ve kullanım deneyimine yönelik iyileştirmeler içeriyor. Uygulama Ubuntu 24.04 ve sonraki sürümleri destekliyor. Ayrıca Nvidia, güncellemelerin daha kolay alınabilmesi için yeni bir Flatpak deposu da kullanıma sundu.

GeForce NOW'da yapılan bir diğer önemli değişiklik ise DLSS Frame Generation tarafında gerçekleşti. Nvidia, bulut üzerinde yapılan optimizasyonlarla Frame Generation kullanımındaki gecikmeyi azaltmayı hedefliyor. Özellikle 1440p ve 4K çözünürlükte 60 veya 120 FPS yayın yapan kullanıcıların daha hızlı tepki veren bir oyun deneyimi yaşaması bekleniyor.

Performans üyeleri için de bazı oyunlarda ek optimizasyonlar devreye alındı. Sunucu tarafındaki CPU optimizasyonları sayesinde işlemci kullanımının yüksek olduğu belirli oyunlarda daha yüksek kare hızları elde edilebilecek. Bu değişiklikler için kullanıcıların herhangi bir kurulum veya ayar yapması gerekmiyor.

Son olarak Nvidia, GeForce NOW'ın Chromebook kullanıcıları için sunduğu imkanları da genişletiyor. Bulut üzerinde çalışan oyunlar sayesinde Chromebook'ların yerel donanımı güçlü olmasa bile GeForce RTX sistemlerinin gücünden yararlanılabiliyor. Ayrıca şirket, uygun yeni Chromebook ve Chromebook Plus sahiplerine Chromebook Fast Pass kapsamında bir yıl boyunca GeForce NOW erişimi sunuyor.

GeForce Now'a Ağustos ayında eklenecek oyunlar açıklandı 5 gün önce eklendi

Kampanya kapsamında öncelikli erişim ve reklamsız kullanım gibi avantajlar da bulunuyor. Bu haftaki güncellemelerle birlikte GeForce NOW kütüphanesine dokuz yeni oyun da ekleniyor. İşte bu haftaki yeni oyunlar:

Car Wash Simulator (Steam

Pax Autocratica (Steam)

Clawed (Steam)

Hell Let Loose: Vietnam (Steam)

Sandustry (Steam, Xbox)

Cat Mail Co. (Steam)

Misery (Steam)

Monster Hunter Wilds Prologue Demo (Steam)

Pratfall (Steam)

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GeForce NOW Linux betadan çıktı: İşte yeni özellikler

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