GeForce Now, uçuş kontrolcülerine destek getiriyor

Desteklenen modeller artacak
GeForce Now'da desteklenen ilk uçuş kontrolcüsü Thrustmaster T.Flight HOTAS One oldu. Ayrıca Nvidia, kontrolcüyü tanıtıma özel bir kampanya kapsamında bazı kullanıcılara GeForce Now Ultimate aboneliğiyle birlikte hediye ettiğini de açıkladı. Şirket, ilerleyen dönemde daha fazla uçuş kumandası modelinin destekleneceğini belirtiyor.
Öte yandan GeForce Now uygulamasına uçuş kumandasıyla oynanabilen yapımları öne çıkaran ayrı bir oyun satırı ekleniyor. Bu kategori altında yer alacak oyunlardan biri olan Delta Force, yakında GeForce Now kütüphanesine eklenecek. Özelliğin Türkiye'de ne zaman aktif olacağı ise paylaşılmadı.