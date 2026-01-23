GeForce Now, uçuş kontrolcülerine destek getiriyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, GeForce Now platformuna uçuş kumandası (flight controller) desteği eklediğini duyurdu. Şirketin topluluktan gelen en sık taleplerden biri olarak tanımladığı bu özellik sayesinde, kullanıcılar artık uçuş simülasyonu türündeki oyunları bulut üzerinden gerçek kumandalarla oynayabiliyor.

Desteklenen modeller artacak

GeForce Now'da desteklenen ilk uçuş kontrolcüsü Thrustmaster T.Flight HOTAS One oldu. Ayrıca Nvidia, kontrolcüyü tanıtıma özel bir kampanya kapsamında bazı kullanıcılara GeForce Now Ultimate aboneliğiyle birlikte hediye ettiğini de açıkladı. Şirket, ilerleyen dönemde daha fazla uçuş kumandası modelinin destekleneceğini belirtiyor.

Öte yandan GeForce Now uygulamasına uçuş kumandasıyla oynanabilen yapımları öne çıkaran ayrı bir oyun satırı ekleniyor. Bu kategori altında yer alacak oyunlardan biri olan Delta Force, yakında GeForce Now kütüphanesine eklenecek. Özelliğin Türkiye'de ne zaman aktif olacağı ise paylaşılmadı.

