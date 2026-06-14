GeForce RTX 2080 Ti SUPER prototipi bulundu: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Nvidia'nın hiçbir zaman duyurmadığı ve satışa sunmadığı GeForce RTX 2080 Ti SUPER ekran kartına ait nadir bir mühendislik örneği gün yüzüne çıktı. eBay'de listelenen prototip kart, RTX 2080 Ti ile Titan RTX arasındaki boşluğu doldurmak amacıyla geliştirilen ancak son aşamada iptal edilen bir model olarak çıkacaktı.

GeForce RTX 2080 Ti SUPER ortaya çıktı

Kaçıranlar için Nvidia, Turing neslinde RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER ve RTX 2080 SUPER modellerini piyasaya sürmüştü. Ancak RTX 2080 Ti için hiçbir zaman SUPER varyantı tanıtılmadı ve model, Titan RTX'in hemen altında konumlanan en üst GeForce ekran kartı olarak kaldı. Bu nedenle ortaya çıkan prototip, Nvidia tarihinin en ilginç iptal edilen ekran kartlarından biri konumunda.

Paylaşılan bilgilere göre kart, 4.608 CUDA çekirdeği, 12 GB GDDR6 bellek ve 384-bit bellek veri yolu ile geliyor. Bu özellikler, standart RTX 2080 Ti'nin 4.352 CUDA çekirdeği, 11 GB bellek ve 352-bit veri yoluna sahip yapısından daha güçlü. İlginç şekilde kartın CUDA çekirdeği sayısı, dönemin amiral gemisi Titan RTX ile aynı seviyede.

eBay ilanında kartın dahili kod adı PG151 olarak belirtilirken, örneğin çalışabilmesi için geliştirici sürücülerine ihtiyaç duyduğu ve Windows 10'un test modunda çalıştırılması gerektiği belirtiliyor. Dolayısıyla standart Nvidia sürücüleri kartı tanımıyor ve bu nedenle sürücü dosyalarında donanım kimliği düzenlemeleri yapılması gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Prototipin tasarımı da dönemin diğer RTX 20 serisi modellerinden farklı. Parlak ön yüzey ve siyah arka plaka kullanan kartın üzerinde doğrudan RTX 2080 SUPER ibaresi yer alıyor. Bu da kartın, RTX 2080 SUPER modelinin ardından geliştirilen farklı bir doğrulama projesinin parçası olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

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İlan açıklamasına göre RTX 2080 Ti SUPER, performansının Titan RTX'e fazla yaklaşması nedeniyle rafa kaldırıldı. "Titan Killer" olarak tanımlanan kartın yalnızca birkaç örneğinin üretildiği ve bulunan örneğin seri numarasına sahip, perakende sürüme oldukça yakın bir mühendislik örneği olduğu söyleniyor.

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