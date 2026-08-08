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    GeForce RTX 2080 Ti geri döndü: 499$

    Çin’de ambargolar nedeniyle yabancı yapay zekâ hızlandırıcılarına erişimin kısıtlı olması yapay zekâ geliştiricilerini farklı çözümler bulmaya yönlendiriyor.     

    GeForce RTX 2080 Ti Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ konusunda yarıştan kopmak istemeyen Çin, ambargolara rağmen farklı çözümlerle sunucuları beslemekten geri durmuyor. Daha önce de karşımıza çıkan eski ekran kartlarını modlama çözümü yaygınlaşmaya başladı.

    Yapay zekâ için GeForce RTX 2080 Ti

    Yıllar önce oyunculara yönelik olarak piyasaya çıkan GeForce RTX 2080 Ti ekran kartı bugün yapay zekâya hizmet ediyor. Hong Kong’lu bir satıcı ekran kartının 11GB olan VRAM boyutunu 22GB kapasiteye çıkararak ve bir de Turbo fan ekleyerek sunuculara hazır hale getirmiş. Elinde olan stoğa göre MSI, Asus, Gigabyte markalarından hangisi varsa onu gönderiyor.

    499$ fiyat etiketi olan ekran kartının hayli yüksek bir satış rakamına ulaştığı ifade ediliyor. Bu tarz ekran kartlarını daha çok yerel KOBİ’ler ya da amatör geliştiriciler satın alıyor. Ekran kartındaki Tensor çekirdekleri LLM eğitimi için oldukça iyi kapasiteler sunuyor. RTX 4000 serisi ülkede pek bulunamasa da daha eski nesillere sıkça rastlamak mümkün.

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