GeForce RTX 3060 için sürpriz: Üretimden kalkmıyor

RTX 3060 geri mi dönüyor?
Kaçıranlar için önceki raporlar, yeni RTX 3060 kartların kanal stoklarının tamamen eridiğini ve Aralık ayının "son ay" olduğunu öne sürüyordu. Ağustos 2024'te ise Nvidia'nın iş ortaklarına son siparişlerin verilmesi yönünde bildirim yaptığı aktarılmıştı. Ancak bu bilgiler, yeni sızıntılarla birlikte geçerliliğini yitirmiş olabilir.
Sızıntıyı paylaşan hongxing2020'ye göre Nvidia, iş ortaklarını bilgilendirerek RTX 3060 üretiminin 2026'nın ilk çeyreğinde yeniden devreye alınacağını iletti. Henüz hangi varyantların geri döneceği net değil. Sızıntıda bunun 12 GB bellekli model mi, daha sonra çıkan 8 GB sürüm mü yoksa her ikisini de kapsayıp kapsamadığı belirtilmiyor.
Öte yandan üst segmentte RTX 40 ve 50 serisi kartlara erişim giderek zorlaşırken, RTX 3060 gibi eski ama hâlâ talep gören modellerin yeniden üretime alınması Nvidia açısından mantıklı bir ara çözüm olabilir. Özellikle oyuncu pazarında, AI odaklı talebin yüksek VRAM’li kartları hızla tüketmesi bu ihtimali güçlendiriyor.
Şu aşamada Nvidia'dan resmi bir doğrulama gelmiş değil. Ancak sızıntı doğruysa, RTX 3060 için "kesin olarak veda etti" yorumlarını yapmak adına biraz daha beklemek gerekecek.