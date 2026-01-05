GeForce RTX 3060 için sürpriz: Üretimden kalkmıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın en uzun ömürlü orta segment ekran kartlarından GeForce RTX 3060 için tablo yeniden değişmiş olabilir. Daha önce fabrika çıkışlı stokların Aralık 2025 itibarıyla tükendiği belirtilirken, son sızıntılar kartın üretime geri dönebileceğine işaret ediyor. GDDR6 belleği sayesinde GDDR7 fiyat artışlarından etkilenmeyecek.

RTX 3060 geri mi dönüyor?

Kaçıranlar için önceki raporlar, yeni RTX 3060 kartların kanal stoklarının tamamen eridiğini ve Aralık ayının "son ay" olduğunu öne sürüyordu. Ağustos 2024'te ise Nvidia'nın iş ortaklarına son siparişlerin verilmesi yönünde bildirim yaptığı aktarılmıştı. Ancak bu bilgiler, yeni sızıntılarla birlikte geçerliliğini yitirmiş olabilir.

Sızıntıyı paylaşan hongxing2020'ye göre Nvidia, iş ortaklarını bilgilendirerek RTX 3060 üretiminin 2026'nın ilk çeyreğinde yeniden devreye alınacağını iletti. Henüz hangi varyantların geri döneceği net değil. Sızıntıda bunun 12 GB bellekli model mi, daha sonra çıkan 8 GB sürüm mü yoksa her ikisini de kapsayıp kapsamadığı belirtilmiyor.

Steam Donanım Anketi açıklandı: RTX 3060 tekrar zirvede 2 gün önce eklendi

Öte yandan üst segmentte RTX 40 ve 50 serisi kartlara erişim giderek zorlaşırken, RTX 3060 gibi eski ama hâlâ talep gören modellerin yeniden üretime alınması Nvidia açısından mantıklı bir ara çözüm olabilir. Özellikle oyuncu pazarında, AI odaklı talebin yüksek VRAM’li kartları hızla tüketmesi bu ihtimali güçlendiriyor.

Şu aşamada Nvidia'dan resmi bir doğrulama gelmiş değil. Ancak sızıntı doğruysa, RTX 3060 için "kesin olarak veda etti" yorumlarını yapmak adına biraz daha beklemek gerekecek.

