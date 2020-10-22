GeForce RTX 3080 20GB ve RTX 3070 16GB ekran kartları iptal edildi

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Nvidia’nın yeni nesil Ampere mimarisi ile geliştirdiği GeForce RTX 3000 serisi ekran kartları görkemli bir lansman ile piyasaya giriş yaptı ancak pandemi döneminin etkilerini sonuna kadar hissediyor.

GeForce RTX 3080 20GB ekran kartına ne oldu?

Önceki nesle göre performans ve enerji verimliliğinde önemli aşamalar kateden GeForce RTX 3000 serisi ekran kartlarına haliyle ilgi çok fazla. Bununla birlikte üretim tarafında halen beklenen seviyeler yakalanabilmiş değil. Hal böyle olunca stok sıkıntısı ortaya çıkıyor.

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GeForce RTX 3090 ve RTX 3080 ekran kartları kısıtlı stok ile piyasaya çıktı. RTX 3070 ise ay sonuna doğru piyasada olacak ve yine stoklar yeterli değil. Firma gelecek yıla kadar stok sorunları ile boğuşmak zorunda olacaklarını belirtmişti.

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Diğer taraftan AMD’nin Big Navi hamlesine yanıt olarak hazırlanan GeForce RTX 3080 20GB ve RTX 3070 16GB ekran kartları da stok sıkıntısından nasibini aldı. Firma yeni bir talep dalgasını daha karşılayamayacağı için bu iki sürümü iptal etti.

Üretici ortaklarına bilgi geçen Nvidia şimdilik bu iki ekran kartının satılmayacağını ve hazırlıkların da buna göre yapılmasını istedi. Zaman zaman firmaların kataloglarında görülen bu sürümler ve hatta RTX 3070 Ti ekran kartı da tamamen kaldırılmış durumda.

Kaynaklar GDDR6X bellek üretiminde de verimliliğin tam olarak yakalanamadığını belirtiyor. Yani sebepler tek değil. Bununla birlikte Nvidia’nın şimdilik GeForce RTX 3090, 3080 ve 3070 ekran kartlarının üretimini tam anlamıyla dengelemeye yoğunlaşacağı anlaşılıyor.

https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-3080-20-gb-geforce-rtx-3070-16-gb-graphics-cards-cancelled-rumor/

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