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    GeForce RTX 3080 20GB ve RTX 3070 16GB ekran kartları iptal edildi

    Nvidia’nın yıl sonuna doğru piyasaya sürmesi beklenen GeForce RTX 3080 20GB ile RTX 3070 16GB ekran kartlarının iptal edildiği ve üretici ortaklara da bilgi verildiği ortaya çıktı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    GeForce RTX 3080 20GB ve RTX 3070 16GB ekran kartları iptal edildi
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    Nvidia’nın yeni nesil Ampere mimarisi ile geliştirdiği GeForce RTX 3000 serisi ekran kartları görkemli bir lansman ile piyasaya giriş yaptı ancak pandemi döneminin etkilerini sonuna kadar hissediyor.

    GeForce RTX 3080 20GB ekran kartına ne oldu?

    Önceki nesle göre performans ve enerji verimliliğinde önemli aşamalar kateden GeForce RTX 3000 serisi ekran kartlarına haliyle ilgi çok fazla. Bununla birlikte üretim tarafında halen beklenen seviyeler yakalanabilmiş değil. Hal böyle olunca stok sıkıntısı ortaya çıkıyor.

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    GeForce RTX 3090 ve RTX 3080 ekran kartları kısıtlı stok ile piyasaya çıktı. RTX 3070 ise ay sonuna doğru piyasada olacak ve yine stoklar yeterli değil. Firma gelecek yıla kadar stok sorunları ile boğuşmak zorunda olacaklarını belirtmişti.

    GeForce RTX 3080 20GB ve RTX 3070 16GB ekran kartları iptal edildi
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    Diğer taraftan AMD’nin Big Navi hamlesine yanıt olarak hazırlanan GeForce RTX 3080 20GB ve RTX 3070 16GB ekran kartları da stok sıkıntısından nasibini aldı. Firma yeni bir talep dalgasını daha karşılayamayacağı için bu iki sürümü iptal etti.

    Üretici ortaklarına bilgi geçen Nvidia şimdilik bu iki ekran kartının satılmayacağını ve hazırlıkların da buna göre yapılmasını istedi. Zaman zaman firmaların kataloglarında görülen bu sürümler ve hatta RTX 3070 Ti ekran kartı da tamamen kaldırılmış durumda.

    Kaynaklar GDDR6X bellek üretiminde de verimliliğin tam olarak yakalanamadığını belirtiyor. Yani sebepler tek değil. Bununla birlikte Nvidia’nın şimdilik GeForce RTX 3090, 3080 ve 3070 ekran kartlarının üretimini tam anlamıyla dengelemeye yoğunlaşacağı anlaşılıyor.



    https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-3080-20-gb-geforce-rtx-3070-16-gb-graphics-cards-cancelled-rumor/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    55 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jon_Kar 1 gün en beğenilen
    Yeterli stok olmadan piyasaya ürün çıkarıyorlar.



    Nvidia yoneticileri kendi yegenlerini sirkete doldurmuslar galiba.



    Bu beceriksizligin baska bir aciklamasi olamaz
    Yeterli stok olmadan piyasaya ürün çıkarıyorlar. Nvidia yoneticileri kendi yegenlerini sirkete doldurmuslar galiba. Bu beceri...
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Timeguard 1 gün Jon_Kar
    https://twitter.com/TSwizzl36132625/status/1319041226927124481?s=19
    Yanıtla +8
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    Jon_Kar 1 gün
    Sirf AMD den once cikarayim mantığıyla yegersiz stokla urun cikarinca boyle elinde patliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 1 sa.
    Nvidia fanları 8gb ramden kurtulamadı ve 1080ti dan daha az Vram var. Büyük skandal oldu
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    AtiMX4 (Ati ) 10 sa.
    Bunda dış güçlerin parmagi var kesin.
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    # Ace # (Hakan ) 13 sa.
    Almanya üzerinden RTX 3080 getirtene kadar ne uğraştım piyasa cidden çok sıkıntılı.

    Fiyat olayı da Almanya içinde karaborsa, kart fiyatlarına dönmeden önce tekrar bakmıştım en düşük 1200 euro ile açılışı yapıyordu iyi ki ilk çıkış anı hemen kapıp ülkeye kartı sokabildim..
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    Timeguard 13 sa. (düzenlendi)
    Tsmc 7nm kapasitesi önceden fullenmiş zaten.



    https://wccftech.com/amd-7nm-wafer-production-set-to-double-in-2h-2020-7nm-capacity-at-tsmc-currently-fully-booked/
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    Muten Baba 15 sa.
    Bu nvdianinin bir yerlerine aktroller sizmis olmasın bir adım ileri 2 adım geri atiyorda lisanın Dayıoğlu
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    Ranetki 20 sa.
    3060 ti serisi ne zaman geliyor peki?
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    marquin (Mustafa ) 20 sa.
    3080'nin üst versiyonu 24 gb'lık 1500 dolarlık kart olan 3090 %15 performans artışı sağlıyor.

    yani 3080'e ne kadar ram de koysa alacağı performans kısıtlıydı, bunu nvidia baştan beri biliyordur. overclockla değil underclockla daha verimli çalışan, kapasitesinin limitinde piyasaya sürülen kartlar zaten 3070 de 3080 de 3090 da. haliyle 3080'e 32 gb ram koyup fiyatını 1000 dolar yapsa, benchmarkları gördükten sonra müşteri bulamazdı.

    eğer ati lansmanda 3090'ı zorlayacak kart açıklayabilirse, nvidia 3000 serisini hızlıca kapatıp 4000 serisine bile odaklanabilir.
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    zdniz (dniz yıldırım) 21 sa.
    nvidia fiyat yükselticek amd den bir cacık çıkmıcak onu anladı kesin stok bahane
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    frozensoul (Frozen Heart) 18 sa. zdniz
    Amd'ye ben de pek güvenemiyorum hep böyle balon olmakla popülerler. Umarım bu sefer gerçekten vaad ettiklerini yaparlar da piyasaya yansir etkileri
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 21 sa.
    Nvidia niye çuvalladı bu kartlarda?
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    melek12345 (Berkan Motugan) 21 sa.
    rtx3080 10gb nereye yetmiyor :D bunu bulursak iyidir. 20gbı geç şimdi d:
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    4110 kez okundu.
    23 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    GeForce RTX 3080 20GB, rtx 3070 16gb ve
    3 etiket daha nvidia rtx 3070 ti Donanım
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