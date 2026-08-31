GeForce RTX 3080'de DLSS 5 şoku: FPS 138'den 4'e düştü

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Tam Boyutta Gör Nvidia'nın yeni nesil görüntü teknolojisi DLSS 5 Neural Rendering, resmi olarak yayınlanmadan önce farklı ekran kartlarında test edilmeye devam ediyor. Daha önce RTX 50 ve RTX 40 serisi modellerde çalıştırılan teknoloji, bu kez GeForce RTX 3080 üzerinde denendi. DLSS 5 Neural Rendering etkinleştirildiğinde kare hızı 138 FPS'den yalnızca 4 FPS'ye düştü.

RTX 3080'de performans yüzde 97 azaldı

Kaçıranlar için sızıntı yoluyla ortaya çıkan DLSS 5 DLL dosyasını kullanan mod geliştiricileri, teknolojiyi daha önce desteklenmeyen oyunlarda çalıştırmayı başarmıştı. DLSS 5 Neural Rendering'in RTX 30 serisinde çalışıp çalışmayacağı ise belirsizliğini koruyordu. Yeni test, teknolojinin en azından teknik olarak Ampere mimarili RTX 3080 üzerinde çalışabildiğini gösterdi.

Test, Deep Rock Galactic oyununda gerçekleştirildi. DLSS 5 Neural Rendering kapalıyken oyun üç haneli kare hızlarında çalışırken, özellik etkinleştirildiğinde performans büyük ölçüde düştü. Kare hızı 138 FPS'den 4 FPS'e geriledi. Bu, yaklaşık yüzde 97'lik performans kaybı anlamına geliyor. Sadece FPS değeri değil, kare sürelerinde de büyük bir artış yaşandı.

DLSS 5 kapalıyken yaklaşık 7-8 ms seviyesinde olan kare süresi, özellik etkinleştirildiğinde 260 ms'ye kadar yükseldi. Bu değerler, mevcut hâliyle DLSS 5 Neural Rendering'in RTX 3080 üzerinde akıcı bir oyun deneyimi sunamadığını ortaya koyuyor. DLSS 5'in daha yeni Nvidia ekran kartlarında yapılan önceki testlerinde de önemli performans kayıpları görülmüştü.

RTX 40 ve RTX 50 serisi ekran kartlarıyla yapılan resmi olmayan denemelerde, Neural Rendering etkinleştirildiğinde performansın yaklaşık yüzde 40 ila yüzde 50 arasında düştüğü görülmüştü. Ancak RTX 30 serisindeki sonuç çok daha ağır. Bu durum, yeni teknolojinin yapay zekâ işlemlerine yönelik donanım gereksinimlerinin eski RTX ekran kartlarında ciddi bir yük oluşturabileceğini düşündürüyor.

DLSS 5'in eski kartlara gelip gelmeyeceği belirsiz

Nvidia, şu ana kadar DLSS 5 Neural Rendering teknolojisinin hangi ekran kartlarını destekleyeceğine ilişkin kesin bir açıklama yapmadı. Mevcut bilgilere göre teknolojinin sonbaharda ilk olarak GeForce RTX 50 serisi ekran kartları için yayınlanması bekleniyor. RTX 20, RTX 30 ve RTX 40 serisi ekran kartlarının DLSS 5 Neural Rendering desteği alıp almayacağı ise henüz net değil.

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Nvidia'nın bu sonbaharda yayınlaması beklenen resmi sürümle birlikte teknolojinin gerçek donanım gereksinimleri ve desteklenen ekran kartları netlik kazanacak.

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GeForce RTX 3080'de DLSS 5 şoku: FPS 138'den 4'e düştü

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