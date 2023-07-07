GeForce RTX 40 Serisi Excalibur Dizüstü Bilgisayarlar

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Oyun tutkunlarının ve performans arayışında olan profesyonel kullanıcılar için geliştirilen Casper Excalibur dizüstü bilgisayarları, şimdi NVIDIA GeForce RTX™ 40 serisi ekran kartları ile daha da güçlendi. NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile geliştirilen GPU'lar, yapay zeka destekli DLSS 3 ile performansta dev bir artış sağlarken tam ışın izleme ile de daha gerçekçi sanal dünyalara olanak tanır. Ayrıca Max-Q teknolojileri en yüksek verimlilik için sistem performansını, gücü, pil ömrünü ve akustiği optimize eder.

En son teknolojileri kullanıcılarına sunmaya hız kesmeden devam eden Casper, güç ve performansta üst segment arayışında olan kullanıcıların ihtiyacını Excalibur serisi dizüstü bilgisayarıyla karşılıyor. NVIDIA RTX™ 40 serisi ekran kartları, güçlü donanımları ve trend tasarımlarıyla yenilenen Excalibur dizüstü bilgisayarları core gamer, mimar, tasarımcı, mühendis, yazılımcı ve öğrenci gibi farklı kesimlere hitap ediyor.

NVIDIA RTX™ 40 Serisi Ekran Kartları ile Hızlının Ötesinde

Profesyonel bir tasarımcı ile usta bir oyun tutkununun ortak ihtiyaçlarını, hızlı ve kaliteli bir erkan kartına sahip dizüstü bilgisayar karşılar kuşkusuz. NVIDIA’nın GeForce® RTX™ 40 serisi ekran kartları ile güçlenen Excalibur G911 ve Excalibur G870, önceki nesle göre 3 kata kadar daha fazla güç tasarrufu sunuyor ve Ada mimarisini, NVIDIA DLSS 3'ü ve beşinci nesil Max-Q teknolojilerini ilk kez dizüstü bilgisayarlara getiriyor.

RTX 40 Serisi Excaliburlar, oyuncular için Cyberpunk 2077 gibi AAA oyunlarında 4 kata kadar performans sunuyor ve üreticiler için, Omniverse ve Blender gibi önde gelen NVIDIA Studio özel uygulamaları için büyük oranda hızlandırma sunuyor.

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NVIDIA Ada Lovelace Mimarisi ile Bir Adım Önde

Oyun ve performans tutkunlarının en önemli ortak noktası, güçlü bilgisayarlara “hayır” diyememeleri. Üstün oyun performansı ve içerik oluşturma, profesyonel grafikler, yapay zeka ve bilgi işlem performansı sunmak için tasarlanan NVIDIA Ada Lovelace Mimarisi ile güçlenen Excalibur G911 ve Excalibur G870 modelleri, tüm oyunlarda en iyisi olmak ve tüm görevleri başarıyla tamamlamak isteyen kullanıcılar için geliştirildi. NVIDIA, Ada mimarisinde 3B grafikler için bir dönüm noktası olan gerçek zamanlı ışın izleme performansını daha da ileri taşıyacak pek çok yeniliğe imza attı ve kullanıcıların oyunları en iyi grafik seviyesinde oynarken performanstan taviz vermemeleri için yapay zeka tabanlı nöral grafiklerdeki atılımını sürdürdü. Yeni GeForce RTX™ 40 serisi ekran kartlarında üstün ışın izleme performansı için 3. nesil RT çekirdekleri ve devrimsel nöral görüntüleme teknikleri ve yapay zeka performansı için 4. nesil tensör çekirdekleri bulunur.

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DLSS 3 Teknolojisi ile Hızlandırılmış Performans

DLSS 3, yapay zeka destekli grafiklerde performansı kimi zaman 4 kata kadar artıran, devrim niteliğinde bir atılımdır. RTX 40 serisi Excalibur dizüstü bilgisayarları, DLSS 3 teknolojisi sayesinde saniye başına daha fazla kare oluşturmak için yapay zekayı kullanarak performansı artırır. DLSS 3, Kare Oluşturma algoritması sayesinde fazladan yüksek kaliteli kareler oluşturmak için GeForce RTX 40 Serisi GPU’lardaki yeni Optik Akış Hızlandırıcı ile ardışık oyun karelerini ve oyun içi hareket verilerini analiz eder. Oluşturulan kareler, NVIDIA Reflex teknolojisi sayesinde sistem gecikmesini etkilemeden görüntü akışı içerisindeki yerlerini alır.

DLSS 3 ve yapay kare olurşturma teknolojisi aralarında Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon 5 ve Marvel’s Spider-Man Miles Morales’in de bulunuğu 50’den fazla oyunda yer alıyor.

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Oyundaki Güç ve Performansın En Erişebilir Hali: Excalibur G911

RTX 40 serisi ve 13. Nesil işlemcilerle yenilenen, kullanıcıların dilediği gibi konfigüre edebildiği Excalibur G911, profesyonellerin ve oyun tutkunlarının ihtiyaçları olan performansı, güçlü donanımlarıyla karşılıyor. Akıllı turbo termal soğutma teknolojisi sayesinde işlemci ve ekran kartı ayrı ayrı soğutulurken, Excalibur G911 ile maksimum performans elde etmek mümkün oluyor. Ayrıca Excalibur Kontrol Merkezi sayesinde tüm oyunseverler, oyunun yoğunluğu ve hızına göre bilgisayarların performansını kendileri ayarlayabiliyor.

Tasarım ve Performans Birarada: Excalibur G870

NVIDIA RTX 40 serisine sahip diğer Excalibur modeli G870 ise, tasarımı ve fiyat – performans avantajı arayan oyun tutkunları ve profesyoneller için özel olarak tasarlandı. Akıllı soğutma sitemi, modern ve 250 NIT parlaklık değerindeki 15.6" FHD IPS LED ekranı, 144HZ ekran yenileme hızı, 24 mm incelikteki şık metal kasası ile performansı maksimum seviyeye çıkartıyor. Excalibur G870, tüm bu özellikleri 2,5 kg hafifliğinde sunuyor.

Bütçeye ve ihtiyaca göre özelleştirilebilen, ücretsiz ömür boyu performans garantisi sunan Casper Excalibur dizüstü bilgisyar modellerine https://www.casper.com.tr/laptop-oyun-bilgisayari linkinden ulaşabilirsiniz.

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