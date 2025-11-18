GeForce RTX 5050 3.5GHz'e hız aşırtıldı: İşte sonuçlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın giriş seviyesi ekran kartı RTX 5050’in standart soğutma koşullarının dışına taşındığında ne kadar ileri gidebileceğine dair yepyeni bir test yapıldı. Ekran kartı, Trashbench tarafından özel bir soğutma çözümüyle 3.5GHz'e hız aşırtıldı. Sonuçlar ise tahmin edilenden çok daha yüksek değerlere ulaşıyor.

Kamp tipi dondurucu kullanıldı

Gigabyte RTX 5050 modelinin güç limitlerini şunt moduyla tamamen gevşeten TrashBench, soğutma çözümü olarak taşınabilir bir kamp dondurucusu kullanıyor. Glikol karışımıyla çalışan döngü, GPU'nun yük altında -12°C ile 15°C arasında seyretmesini sağlamış. Normalde 2820 MHz civarında çalışan stok boost frekansı ise, bu yöntemle 3.468 MHz seviyesinde kararlı biçimde korunuyor. Yani yaklaşık %23’lük bir frekans artışı sağlanmış oluyor.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek, RTX 5050'nin Time Spy puanı 10.211'den 12.058'e, Port Royal ise 6.131'den 7.162'ye çıkıyor. Heaven testinde de 6.792’den 7.953'e çıkan bir tablo var. Oyunlarda ise %5 ile %10'luk bir artış söz konusu. Bu değerler, giriş seviyesi bir GPU’nun yalnızca sıcaklık ve güç limitleri gevşetilerek ne kadar yukarı taşınabileceğini gösteriyor.

Tabii işin bir de ölçüm tarafı var. Şunt modunun güç izlemeyi devre dışı bırakması nedeniyle GPU’nun gerçek tüketimi bilinmiyor. Kâğıt üzerinde 78W görünse de sahadaki değer bundan çok daha farklı olabilir.

