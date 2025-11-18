GeForce RTX 5050 3.5GHz'e hız aşırtıldı: İşte sonuçlar

Kamp tipi dondurucu kullanıldı
Gigabyte RTX 5050 modelinin güç limitlerini şunt moduyla tamamen gevşeten TrashBench, soğutma çözümü olarak taşınabilir bir kamp dondurucusu kullanıyor. Glikol karışımıyla çalışan döngü, GPU'nun yük altında -12°C ile 15°C arasında seyretmesini sağlamış. Normalde 2820 MHz civarında çalışan stok boost frekansı ise, bu yöntemle 3.468 MHz seviyesinde kararlı biçimde korunuyor. Yani yaklaşık %23’lük bir frekans artışı sağlanmış oluyor.
Tabii işin bir de ölçüm tarafı var. Şunt modunun güç izlemeyi devre dışı bırakması nedeniyle GPU’nun gerçek tüketimi bilinmiyor. Kâğıt üzerinde 78W görünse de sahadaki değer bundan çok daha farklı olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: