GeForce RTX 5070 mobil güncellendi: 12GB VRAM geliyor

Tam Boyutta Gör Nvidia, popüler GeForce RTX 5070 mobil GPU modeli için 12 GB VRAM'e sahip yeni bir konfigürasyon duyurdu. Mevcut 8 GB'lık versiyona kıyasla yüzde 50 daha fazla bellek sunan bu model, özellikle modern oyunlar ve yapay zeka destekli iş yükleri için daha stabil bir deneyim sunacak. Eski model ise, satıştan kalkmıyor.

GeForce RTX 5070 mobil güncellendi

RTX 5070 12GB, yeni nesil 3GB kapasiteli GDDR7 bellek modüllerinden güç alıyor. Standart 2 GB modüller yerine kullanılan bu yeni yapı, aynı 128-bit bellek veri yolu korunarak kapasitenin artırılmasını sağlıyor. Yeni modelde GPU tarafında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Blackwell mimarili GB206 çekirdeği korunurken, kart 4608 CUDA çekirdeği, 144 TMU ve 48 ROP ile geliyor.

Bellek hızları ise 24 Gbps seviyesinde kalırken toplam bant genişliği de 384 GB/s olarak korunuyor. Yani Nvidia burada performans artışını doğrudan çekirdek gücüyle değil, daha çok bellek kapasitesi üzerinden sağlamayı tercih etmiş durumda. Bu hamlenin arkasında ise yalnızca performans değil, aynı zamanda tedarik zinciri dinamikleri de bulunuyor.

Nvidia RTX 5060 ve 5060 Ti 9GB yolda olabilir: Yeni planlar sızdı 1 hf. önce eklendi

Keza artan GPU talebi ve bellek üretimindeki sınırlamalar, Nvidia'yı daha esnek çözümler üretmeye yönlendiriyor. 12 GB'lık yeni varyant, üreticilerin farklı fiyat ve performans segmentlerinde daha fazla model sunmasına olanak tanıyacak. Öte yandan 8 GB'lık versiyon tamamen ortadan kalkmayacak. Nvidia, iki modeli birlikte konumlandırarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi planlıyor.

