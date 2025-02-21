GeForce RTX 5070 ve RTX 5060 bekleyenlere kötü haber: Gecikme yaşanıyor

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın yeni nesil Blackwell tabanlı RTX 50 serisinin orta segment modelleri olan RTX 5070 ve RTX 5060 için üretim sürecinde önemli gecikmeler yaşandığı iddia ediliyor. Taiwan merkezli CTEE’ye dayandırılan haberlere göre Nvidia, bu kartların çip tasarımında yaşanan performans sorunları nedeniyle kitlesel üretimi ertelemek zorunda kaldı.

RTX 5070 ve 5060 için bekleyiş uzayabilir

RTX 5070’in Ti olmayan versiyonu için Nvidia, daha önce Mart ayının başına kadar gecikme yaşanacağını doğrulamıştı. Şirket, aslında RTX 5070 Ti modelini ve standart RTX 5070’i Şubat ayında piyasaya sürmeyi planlıyordu. Ancak son anda alınan bir kararla RTX 5070’in çıkışı ertelendi. CTEE’ye göre, Nvidia’nın çip tasarımında karşılaştığı performans sorunları sebebiyle üretim planı değişti. Kitlesel üretimin tamamen oturması ancak Mart ayının ortasını bulacak. Bu da, kartın çıkış döneminde stok sıkıntısı yaşanabileceğini gösteriyor.

RTX 5060’a gelince, bu model için resmi bir duyuru henüz yapılmadı. Ancak bazı erken söylentiler, kartın Mart ayında piyasaya sürülebileceğini öne sürüyordu. Fakat son gelişmelere göre, üretim süreci yaklaşık dört hafta ertelenmiş durumda ve RTX 5060’ın kitlesel üretimi en erken Nisan ortasına kaydırılmış görünüyor. RTX 5060 özelinde bir sorun olup olmadığı belirsiz, ancak Nvidia zaten bu kartı RTX 5070’ten önce piyasaya sürmeyecektir. Dolayısıyla RTX 5070’in gecikmesi domino etkisi yaratıyor.

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CTEE’nin raporunda, performans sorunlarının yanı sıra Tayvan’ın Tainan bölgesinde yaşanan depremin de yarı iletken üretimini etkileyebileceği belirtiliyor. Wafer üretiminde yaşanan aksaklıklar, hem RTX 5070 hem de RTX 5060 için tedarik sürecini daha da belirsiz bir hale getirebilir. Öte yandan, Nvidia’nın RTX 5090 ve RTX 5080 gibi üst segment kartlarında da tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Hatta kısa bir süre önce piyasaya sürülen RTX 5070 Ti özelinde de stok sorunları yaşandığı belirtiliyor.

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GeForce RTX 5070 ve RTX 5060 üretiminde gecikme yaşanıyor