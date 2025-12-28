Giriş
    Nvidia’dan önce Çinliler hamle yaptı: GeForce RTX 5080 32GB satışa sunuldu

    Çin’de yapay zekâ firmalarının artan kapasite ihtiyacı oyuncu ekran kartları ile karşılanıyor. Modifiye edilmiş GeForce RTX 5080 32GB ekran kartı iş istasyonları için satışa sunuldu. 

    GeForce RTX 5080 32GB Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ savaşlarında gaza basan Çin, mümkün olan her çözümü kullanarak sunucularını beslemeye çalışıyor. Nvidia’nın GeForce RTX 5080 SUPER ekran kartına sakladığı 32GB VRAM şimdiden satışa sunuldu. 

    GeForce RTX 5080 32GB

    Çin’de popüler hale gelen ekran kartı modlama akımında son kurban GeForce RTX 5080 oldu. Özellikle yapay zekâ merkezli iş istasyonlarında kullanılmak üzere ekran kartının 32GB GDDR7 bellek barındıran versiyonu satışa sunuldu. 

    3 GB kapasiteli GDDR7 bellek modüllerinin kullanıldığı modifiye ekran kartı turbo olarak adlandırılan blower fan tasarımına sahip. Bu tasarım, daha önce Çin’de modlanan RTX 4090 modellerinde de görülmüştü. Blower fan yapısı sayesinde modifiye bellek kapasitesi ve daha yüksek enerji kullanımı nedeniyle oluşan ekstra ısı kasadan dışarı atılıyor. Böylece kullanım ömrü daha uzun oluyor. 

    Çinli yapay zekâ firmaları için şu anda öncelik donanım ömründen ziyade hesaplama kapasitesine erişim. Bu bakımdan modifiye ekran kartlarının donanım arızası riski artıyor. Uzmanlara göre, Çin yapay zekâ ekosistemi bu tür yüksek modifiye kartları benimsedikçe, bu kartlarda ciddi arz sıkıntıları yaşanması da kaçınılmaz olabilir.

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

