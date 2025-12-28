Nvidia’dan önce Çinliler hamle yaptı: GeForce RTX 5080 32GB satışa sunuldu

GeForce RTX 5080 32GB
Çin’de popüler hale gelen ekran kartı modlama akımında son kurban GeForce RTX 5080 oldu. Özellikle yapay zekâ merkezli iş istasyonlarında kullanılmak üzere ekran kartının 32GB GDDR7 bellek barındıran versiyonu satışa sunuldu.
3 GB kapasiteli GDDR7 bellek modüllerinin kullanıldığı modifiye ekran kartı turbo olarak adlandırılan blower fan tasarımına sahip. Bu tasarım, daha önce Çin’de modlanan RTX 4090 modellerinde de görülmüştü. Blower fan yapısı sayesinde modifiye bellek kapasitesi ve daha yüksek enerji kullanımı nedeniyle oluşan ekstra ısı kasadan dışarı atılıyor. Böylece kullanım ömrü daha uzun oluyor.
Çinli yapay zekâ firmaları için şu anda öncelik donanım ömründen ziyade hesaplama kapasitesine erişim. Bu bakımdan modifiye ekran kartlarının donanım arızası riski artıyor. Uzmanlara göre, Çin yapay zekâ ekosistemi bu tür yüksek modifiye kartları benimsedikçe, bu kartlarda ciddi arz sıkıntıları yaşanması da kaçınılmaz olabilir.