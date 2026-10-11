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    Nvidia’dan oyunculara yeni darbe: RTX 5090 üretimi sona eriyor

    Önce konnektör yanma problemleri ortaya çıkan sonrasında da üretim sıkıntısı başlayan GeForce RTX 5090 ekran kartı şimdi tamamen üretimden kaldırıldı.           

    GeForce RTX 5090 Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ çılgınlığı Nvidia şirketini adeta tüm şirketler üzeri bir pozisyona taşırken zafer sarhoşluğu oyuncuların unutulmasına neden oluyor. Oyun dünyasının en iyisi GeForce RTX 5090 üretimden kalkıyor.

    GeForce RTX 5090 sevindirmedi

    Son dönemde oyuncular açısından en şanssız ekran kartı GeForce RTX 5090 oldu desek yanlış olmaz. Önce konektör yangını olayları ile gündeme gelen ekran kartı sonrasında Çin’de ithalat yasağına uğradı. Üzerine bir de üretim sıkıntısı eklenince fiyatlar 3 katına yakın artarak 7000$ seviyelerine kadar ulaştı.

    Şimdi ise üretimin durduğu iddiası gündeme geldi. Ekran kartına temel olan Blackwell GB202 grafik birimi daha pahalı olan RTX PRO iş istasyonu hızlandırıcıları için ayrılmış durumda. Bu yüzden Çin’e özel D versiyonları da dahil artık RTX 5090 ekran kartı üretimi yapılmayacak. Böylece Nvidia tarihinde en kısa ömrü olan ekran kartlarından birisi haline gelmiş oldu.

    Bu karar sonrasında Nvidia RTX 5080 24 GB piyasadaki en güçlü GeForce modeli haline geliyor. Ayrıca bu kartın 16GB versiyonunun da üretimden kalktığı belirtiliyor. Zaten bu kartlara ulaşmakta zorluk yaşayan oyuncular için tabuta son çivi çakıldı demek abartı olmaz.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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