GeForce RTX 5090 rekor kırdı! 3.75 GHz'e hız aşırtıldı

RTX 5090 3.75 GHz hızına ulaştı
Bildiğiniz üzere Nvidia, RTX 5090 modelinde bulunan GB202 GPU ile performans çıtasını daha da yukarı taşıdı. Bu konfigürasyonda ise 512-bit bellek veri yolu ile desteklenen 16GB GDDR7 bellek bulunuyor. Yeni rekor denemesinin ise, doğrudan hız aşırtmacılara gönderilen "OCER" ibareli özel bir RTX 5090 Lightning Z kartıyla yapıldığı belirtiliyor.
3DMark Time Spy ve Port Royal sonuçlarında ise önceki RTX 5090 ekstrem hız aşırtma denemelerine kıyasla birkaç puanlık yüzdesel artışlar yaşandı. Paylaşılan ekran görüntülerinde dikkat çeken bir diğer detay ise XOC BIOS'un 2500W gibi son derece yüksek bir güç limiti sunması. Bu değer, daha önce rekabetçi hız aşırtma BIOS'larında sıkça dile getirilen 2000W sınırının da belirgin şekilde üzerine çıkıyor.
Dolayısıyla hız aşırtma topluluğunun önümüzdeki dönemde 3.75 GHz sınırını daha da yukarı taşıyacak yeni denemelere imza atması muhtemel. Özellikle 4.0 GHz bariyerinin aşılması, GPU dünyasında yeni bir kilometre taşı olabilir.