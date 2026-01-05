Giriş
    GeForce RTX 5090 rekor kırdı! 3.75 GHz'e hız aşırtıldı

    Nvidia'nın amiral gemisi ekran kartı RTX 5090, 3.75 GHz'e overlock edildi. MSI’a ait Lightning Z modeliyle gerçekleştirilen denemelerde, yeni bir rekora imza atıldı. 

    GeForce RTX 5090 rekor kırdı! 3.75 GHz'e hız aşırtıldı Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın mevcut amiral gemisi ekran kartı GeForce RTX 5090, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Son olarak MSI'a ait Lightning Z modeliyle gerçekleştirilen testlerde GPU frekansı 3.742 MHz seviyesine kadar çıkarıldı. Bu değer, daha önce paylaşılan yaklaşık 3.65 GHz'lik sonuçları da geride bırakıyor.

    RTX 5090 3.75 GHz hızına ulaştı

    Bildiğiniz üzere Nvidia, RTX 5090 modelinde bulunan GB202 GPU ile performans çıtasını daha da yukarı taşıdı. Bu konfigürasyonda ise 512-bit bellek veri yolu ile desteklenen 16GB GDDR7 bellek bulunuyor. Yeni rekor denemesinin ise, doğrudan hız aşırtmacılara gönderilen "OCER" ibareli özel bir RTX 5090 Lightning Z kartıyla yapıldığı belirtiliyor.

    GeForce RTX 5090 rekor kırdı! 3.75 GHz'e hız aşırtıldı Tam Boyutta Gör
    Bu nedenle elde edilen ayarların, hava soğutmalı standart modellerde birebir karşılık bulup bulmayacağı netlik kazanmış değil. Paylaşılan ekran görüntülerine göre kart, GPUPI, Time Spy, Port Royal ve Speedway gibi sentetik testlerde çalıştırıldı. GPUPI testlerinde GPU’nun uzun süre 3.7 GHz bandının üzerinde kalabildiği görülüyor.

    3DMark Time Spy ve Port Royal sonuçlarında ise önceki RTX 5090 ekstrem hız aşırtma denemelerine kıyasla birkaç puanlık yüzdesel artışlar yaşandı. Paylaşılan ekran görüntülerinde dikkat çeken bir diğer detay ise XOC BIOS'un 2500W gibi son derece yüksek bir güç limiti sunması. Bu değer, daha önce rekabetçi hız aşırtma BIOS'larında sıkça dile getirilen 2000W sınırının da belirgin şekilde üzerine çıkıyor.

    Dolayısıyla hız aşırtma topluluğunun önümüzdeki dönemde 3.75 GHz sınırını daha da yukarı taşıyacak yeni denemelere imza atması muhtemel. Özellikle 4.0 GHz bariyerinin aşılması, GPU dünyasında yeni bir kilometre taşı olabilir.

