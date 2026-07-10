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    GeForce RTX 5090 SE ortaya çıktı: İşte beklenen özellikleri

    Nvidia'nın RTX 5090 ile RTX 5080 arasına konumlandıracağı GeForce RTX 5090 SE modeli ortaya çıktı. Kartın 32 GB GDDR7 bellek, 14.080 CUDA çekirdeği ve 500W TGP ile gelmesi bekleniyor.

    GeForce RTX 5090 SE ortaya çıktı: İşte beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın GeForce RTX 50 serisine yeni bir model eklemeye hazırlandığı ortaya çıktı. Sızıntılara göre şirket, GeForce RTX 5090 SE adını taşıyan yeni ekran kartıyla RTX 5080 ile amiral gemisi RTX 5090 arasındaki performans boşluğunu doldurmayı hedefliyor. 

    RTX 5090 SE sızdırıldı

    Paylaşılan bilgilere göre RTX 5090 SE, RTX 5090'da da kullanılan GB202 grafik işlemcisini temel alacak. Ancak model, tam sürüm yerine kırpılmış bir GB202 yongasıyla gelecek. Kartta toplam 192 SM biriminin 110'u aktif olacak. Bu yapılandırma 14.080 CUDA çekirdeği, 110 RT çekirdeği, 440 Tensor çekirdeği ve 440 TMU sunacak. ROP sayısı ise henüz doğrulanmasa da 144 seviyesinde olması bekleniyor.

    GeForce RTX 5090 SE ortaya çıktı: İşte beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bellek tarafında ise GPU'nun 384 bit bellek veri yolu üzerinden çalışan 32 GB GDDR7 belleğe sahip olacağı belirtiliyor. Bu kapasitenin ise 24 Gb ve 16 Gb yoğunluklu bellek yongalarının birlikte kullanılmasıyla elde edileceğini söyleyelim. Güç tüketiminde de RTX 5090'a göre bir düşüş bekleniyor. Sızıntıya göre kartın TGP değeri yaklaşık 500W olacak. Bu değer, RTX 5090'ın 575W seviyesindeki güç tüketiminin altında.

    Fiyatlandırma tarafında Nvidia'nın kart için 1.500 dolar seviyesinde tavsiye edilen satış fiyatı belirlemeyi planladığı paylaşıldı. Şimdilik Nvidia tarafından RTX 5090 SE modeliyle ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle paylaşılan teknik özellikler ve fiyat bilgileri şimdilik sızıntı niteliği taşıyor.

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