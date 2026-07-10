GeForce RTX 5090 SE ortaya çıktı: İşte beklenen özellikleri

RTX 5090 SE sızdırıldı
Paylaşılan bilgilere göre RTX 5090 SE, RTX 5090'da da kullanılan GB202 grafik işlemcisini temel alacak. Ancak model, tam sürüm yerine kırpılmış bir GB202 yongasıyla gelecek. Kartta toplam 192 SM biriminin 110'u aktif olacak. Bu yapılandırma 14.080 CUDA çekirdeği, 110 RT çekirdeği, 440 Tensor çekirdeği ve 440 TMU sunacak. ROP sayısı ise henüz doğrulanmasa da 144 seviyesinde olması bekleniyor.
Fiyatlandırma tarafında Nvidia'nın kart için 1.500 dolar seviyesinde tavsiye edilen satış fiyatı belirlemeyi planladığı paylaşıldı. Şimdilik Nvidia tarafından RTX 5090 SE modeliyle ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle paylaşılan teknik özellikler ve fiyat bilgileri şimdilik sızıntı niteliği taşıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: