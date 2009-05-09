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GeIL, 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeIL, 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan GeIL, AMD'nin de destek vermeye başlaması ve fiyatların düşmeye başlaması ile giderek daha fazla popülerlik kazanan DDR3 pazarında iddialı olmak adına ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile Intel'in Core i7 platformu için hazırladığı 12GB kapasiteli bellek kitlerini duyurdu. Firmanın farklı segmentler ve alternatif fiyat grupları için hazırladığı yeni bellek kitlerinin tamamı 2GB'lık 6 adet bellek modülünden oluşuyor.

Value, Ultra ve Gaming EVO ONE serisi altında hazırlanan yeni bellek kitlerinin ömür boyu garanti ile satışa sunulurken, fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

GeIL, 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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gordon01 10 yıl
oyun kağıtları gibi sıralanmışlar :)
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GTXgamer 10 yıl
saf saf yorumlar yapıyorsunuz şimdi çok gereksiz dediğiniz şeyi 6 ay sonra eski bulacaksınız birde pc dünyasından anlıyormuş gibi laf ediyorsunuz...
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sertacaygun 10 yıl
6 tane olması mantıksız... Ama kutularu çok güzel.
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toysoLdier(V) 10 yıl
İnsaf be bilader, 6GB neyine yetmiyor. Çok gereksiz => 6X2 GB
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1963bursa 10 yıl
6 tane 2gb yerine, 3 tane 4 GB olabilirdi...... çok su kaldırır, teknolojim yetersiz diye bağırmanın en kolay yolu bu galiba...
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drkayzer 10 yıl
6gbdan daha performanslı olduğu söylenemez gereksiz bence
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