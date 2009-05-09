GeIL, 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerini duyurdu

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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan GeIL, AMD'nin de destek vermeye başlaması ve fiyatların düşmeye başlaması ile giderek daha fazla popülerlik kazanan DDR3 pazarında iddialı olmak adına ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile Intel'in Core i7 platformu için hazırladığı 12GB kapasiteli bellek kitlerini duyurdu. Firmanın farklı segmentler ve alternatif fiyat grupları için hazırladığı yeni bellek kitlerinin tamamı 2GB'lık 6 adet bellek modülünden oluşuyor.

Value, Ultra ve Gaming EVO ONE serisi altında hazırlanan yeni bellek kitlerinin ömür boyu garanti ile satışa sunulurken, fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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