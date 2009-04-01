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GeIL, Evo One serisi çift ve üç kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeIL, Evo One serisi çift ve üç kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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Yüksek performanslı bellek çözümleri hazırlayan GeIL ürün gamına Evo One serisi yeni DDR3 bellek kitlerini de ekliyor. Firmanın 2GB, 3GB, 4GB ve 6GB olmak üzere dört faklı kapasite seçeneğiyle hazırladığı, modeline göre çift veya üç kanal kullanım desteği sunan yeni bellek kitleri, standart soğutuculara kıyasla daha yüksek performans sunduğu belirtilen Maximized Thermal & Conduction Dissipation (MTCD) teknolojili ısı emicileri kullanıyor. Teknik detaylarına aşağıdaki tablolar aracılığı ile ulaşabileceğiniz DDR3 bellek kitlerinin saat hızları 1066MHz'de başlıyor ve çift kanal modellerde 2000MHz, üç kanal modellerde ise 2133MHz'e kadar çıkıyor.

GeIL'ın ömür boyu garanti ile kullanıma sunacağı Evo One serisi bellek kitlerinin detayları şu şekilde;

GeIL, Evo One serisi çift ve üç kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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GeIL, Evo One serisi çift ve üç kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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max975 10 yıl
cas değerleri daha olmadan ve bu fiyatlarla olmaz.
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TELESCOPE 10 yıl
bilgilendirmeye teşekkürler
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