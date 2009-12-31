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GeIL'den Black Dragon serisi 30 yeni DDR3 bellek kiti

9 yıl
7,3b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeIL'den Black Dragon serisi 30 yeni DDR3 bellek kiti
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2009'un bitmesine saatler kala yüksek performanslı bellek üreticisi GeIL, Black Dragon serisi 30 evet yanlış okumadınız 30 yeni DDR3 bellek kitini duyurdu. Oyuncular için hazırlanan yeni bellek kitleri, modeline göre 3GB (3x 1GB) veya 6GB (3x 2GB) olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. Üç kanal bellek desteği sunan Core i7 900 serisi işlemcilerle birlikte X58 anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan bellek kitlerinde Siyah renkli ve 8 katmanlı özel baskılı devre tasarımı kullanılıyor. Kırmızı renkli çift LED ile donatılan yeni bellek kitlerinin hızları ise 1066MHz ile 2133MHz arasında değişmekte.

GeIL tarafından ömür boyu garanti ile satışa sunulacak yeni bellek kitleri için herhangi bir fiyat bilgisi ise açıklanmadı.

GeIL'den Black Dragon serisi 30 yeni DDR3 bellek kiti
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CoreXXX 9 yıl
1333mhz 6 veya 7 gecikme değerleri olnalar alınabilir seviyede olursa çok satar.
2133 mhz diye gidip o kadar para dökülen belleklerde hızda çokda bişey farketmiyor.
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yc#1 9 yıl
Çünkü Intel tabanlı DDR3 bellekli anakart sayısı çok daha fazla; pazar daha büyük yani.
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showstopper41 9 yıl
1800 MHz 7-7-7-28 iyi gözüküyor. Ama fiyatı yüksek olacaktır. Ne kadar para o kadar köfte.
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Chris Brown 9 yıl
ddr2 leri canavar gibi oc oluyordu bunların.Sanırım yine tr ye gelmez.

Haber için teşekkürler.
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Evren Küçük 9 yıl

Chris Brown

ddr2 leri canavar gibi oc oluyordu bunların.Sanırım yine tr ye gelmez.

Haber için teşekkürler.


Kuzene almıştım ddr2 800 olanlarından. Gigabyte anakartta dual çalışmıyordu. Mecbur tek kanal kullanıyor.
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