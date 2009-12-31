GeIL'den Black Dragon serisi 30 yeni DDR3 bellek kiti

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2009'un bitmesine saatler kala yüksek performanslı bellek üreticisi GeIL, Black Dragon serisi 30 evet yanlış okumadınız 30 yeni DDR3 bellek kitini duyurdu. Oyuncular için hazırlanan yeni bellek kitleri, modeline göre 3GB (3x 1GB) veya 6GB (3x 2GB) olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. Üç kanal bellek desteği sunan Core i7 900 serisi işlemcilerle birlikte X58 anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan bellek kitlerinde Siyah renkli ve 8 katmanlı özel baskılı devre tasarımı kullanılıyor. Kırmızı renkli çift LED ile donatılan yeni bellek kitlerinin hızları ise 1066MHz ile 2133MHz arasında değişmekte.

GeIL tarafından ömür boyu garanti ile satışa sunulacak yeni bellek kitleri için herhangi bir fiyat bilgisi ise açıklanmadı.

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