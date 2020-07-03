Geleceğe Dönüş filmi Transformers ile buluştu

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Robert Zemeckis’in efsane haline gelen üçlemesi Geleceğe Dönüş neredeyse 35 yılı geride bıraktı. 35. yaş günü anısına Hasbro ve Universal Brand Development bir araya gelerek efsaneyi yeniden canlandıracak.

Gigawatt nedir?

Üçüncü film ile birlikte Geleceğe Dönüş efsanesi sona ermişti ancak sonrasında çizgi dizi ve çizgi romanlarla devam etmişti. Hasbro ve UBD bu kez hikayeyi Transformers evreni ile kesiştirmeye karar vermiş.

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İş birliğinin ilk etabı Gigawatt adında yeni bir Transformers Autobot modelini kapsıyor. Araba modunda DeLorian tasarımına sahip olan robot ayrıca tekerlekleri yana yatırarak eski efsaneyi yeniden canlandırıyor. Martı kanat yanında telleri yakalamak için kullanılan çengel de unutulmamış.

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17 hareket ile Gigawatt robotu ortaya çıkıyor. Yaklaşık 10cm uzunluğunda olan Gigawatt Doc Brown tarzında gözlükleri, zaman devreleri ve flux kapasitörü ile dikkat çekiyor. Ayrıca çengel de silah haline geliyor.

İkinci etapta 4 fasiküllük yeni bir çizgi roman serisi olacak. Marty McFly evine geri döndükten sonra her şey yolunda gidiyor diye düşünürken zaman makinesinin Decepticon’ların dikkatini çektiği anlaşılır. Gigawatt ile birlikte Marty ve Doc Brown bu kez Decepticon’lara karşı zamanda yolculuk yaparak mücadele verecek. Gigawatt robotu ve çizgi roman serisi yıl sonuna doğru piyasada olacak.

https://www.slashgear.com/back-to-the-future-transformer-toy-revealed-gigawatt-02627494/

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