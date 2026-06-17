Geleceğin bilgisayarı Snap SPECS tanıtıldı: Güçlü, hafif ve eşsiz tasarım

Tam Boyutta Gör Snap, bağımsız artırılmış gerçeklik gözlüğü olan SPECS'i 2.195 dolarlık fiyatıyla piyasaya sürerek artırılmış gerçeklik donanım pazarına resmen giriş yaptı. Snap SPECS, şeffaf ekran, dahili işleme ve yapay zeka destekli deneyimi günlük kullanım için tasarlanmış bir form faktöründe birleştiriyor.

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Hafif, şeffaf gözlüğün içine yerleştirilmiş güçlü bir bilgisayar: Snap SPECS

Tam Boyutta Gör Dayanıklı İsviçre TR90 polimerinden üretilen SPECS, iki boyutta mevcut olup, 47 mm çerçeve 132 gram, 52 mm versiyon ise 136 gram ağırlığında. SPECS, çok çeşitli reçetelere uyum sağlayan çıkarılabilir ek parçaları destekliyor ve değişen ışık koşullarına uyum sağlamak için yaklaşık 10 saniyede şeffaftan renkliye geçiş yapabilen elektrokimyasal lenslere sahip.

Görüntüler, Snap'in tescilli sıvı kristal silikon ekran teknolojisiyle destekleniyor. Şirket, 16 milyon rengi destekleyen 51 derecelik bir görüş alanı yansıtmak için milyarlarca nanoyapı içeren özel bir stereo dalga kılavuzu geliştirmiş. Snap, deneyimin iş için 24 inçlik masaüstü monitör kullanmaya ya da yaklaşık 3 metre uzaktan 115 inçlik bir TV’ye bakmaya benzediğini söylüyor. Optikler de bozulmaları azaltmak ve çevredeki ortamın görünümünü daha iyi sağlamak için yeniden tasarlanmış.

SPECS, çift Snapdragon işlemci mimarisi üzerinde çalışıyor. Bir çip bilgisayar görüşüne ayrılmışken, diğeri Snap'in Lenslerini çalıştırıyor. Bu kurulum, yüksek hızlı el takibi, ses tanıma ve dijital içeriğin gerçek dünyaya bağlıymış gibi hissettirmesine yardımcı olan yedi milisaniyelik hareket-foton gecikmesi sağlıyor. Gözlük ayrıca uzamsal ses için stereo hoparlörlere ve yerleşik mikrofonlara sahip.

Birçok rakip cihazın aksine, SPECS, pil yuvası veya bağlantı kablosu gerektirmeden tamamen bağımsız bir sistem olarak çalışıyor. Tek şarjla dört saate kadar (karma kullanım), şarj kutusuyla birlikte 20 saate kadar pil ömrü sunuyor. Manyetik şarj kablosuyla daha uzun süreli kullanım elde edilebiliyor. USB-C bağlantı noktası gözlüğün Mac, iPhone veya oyun konsolu için harici bir ekran olarak çalışmasına da olanak tanıyor.

2000 dolarlık fiyatıyla ön siparişte

Snap Specs artırılmış gerçeklik gözlüğü 2.195 dolar fiyat etiketiyle bu sonbaharda ABD, İngiltere ve Fransa’da satışa sunulacak.

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