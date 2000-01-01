Enerji depolayan ocak tanıtıldı: Gelecekte her ev küçük bir enerji santraline dönüşebilir

Dört yıl önce kurulan Electra Research'ün ilk hedefi aslında doğrudan elektrik şebekesine bağlanan enerji depolama sistemleri geliştirmekti. Ancak ABD'de bu tür sistemlerin şebekeye bağlanabilmesi için uzun bekleme süreleriyle karşılaşılması, şirketi farklı bir çözüm aramaya yöneltti. Bunun yerine bataryaları doğrudan evlerde kullanılan yüksek enerji tüketimine sahip cihazlarla birleştirmeye karar veren şirket, ilk ürün olarak da mutfak ocaklarını seçti. Şirket CEO'su Bert Muthalaly'ye göre evlerde en fazla elektrik tüketen cihazlar arasında ısıtma/soğutma sistemleri, buzdolapları ve ocaklar yer alıyor. Bu yüzden ocak başlamak için en ideal yerlerden biri olarak görülmüş.
Standart prize takılıyor, içinde 5 kWh batarya taşıyor
Şirketin verdiği bilgilere göre indüksiyonlu ocak, tencereyi elektromanyetik alan yardımıyla doğrudan ısıtırken, fırın bölümü ise klasik elektrikli rezistans sistemiyle çalışıyor. Batarya paketi ise normalde tepsi ve tava çekmecesinin bulunduğu bölüme yerleştiriliyor. Ayrıca cihaz, elektrik kesintisi sırasında da bataryasındaki enerji sayesinde birkaç kez kullanılabiliyor. Electra, geliştirdiği sistemin geleneksel elektrikli rezistanslı ocaklara kıyasla yaklaşık yüzde 80 daha düşük tepe güç tüketimi oluşturduğunu söylüyor.
Evlerde Kullanılan Binlerce Ev Aleti, Şebekeye Güç Verebilir
Electra'nın geliştirdiği sistem yalnızca kullanıcıya avantaj sağlamıyor. Dileyen kullanıcılar, ocaktaki bataryayı elektrik şebekesine destek verecek şekilde de kullanabiliyor. Şirketin yazılım ortakları sayesinde cihaz, güneş enerjisi üretiminin yüksek olduğu saatlerde otomatik olarak şarj oluyor. Elektrik talebinin zirve yaptığı saatlerde ise bataryasındaki enerjiyi kullanarak şebeke üzerindeki yükü azaltıyor.
Bu yaklaşım, son yıllarda giderek yaygınlaşan dağıtık enerji depolama anlayışının önemli örneklerinden biri. Büyük batarya santralleri yerine binlerce evde bulunan küçük bataryaların birlikte çalıştırılması, gelecekte elektrik şebekelerinin daha dengeli çalışmasına katkı sağlayabilir.
İlk sevkiyatlar başladı
Şirketin ilk kullanım verileri de dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. Yoğun şekilde yemek pişiren kullanıcıların bile batarya kapasitesinin günlük ortalama yalnızca beşte birini kullandığı belirtiliyor. Bu da LFP bataryaların uzun kullanım ömrüne katkı sağlayabilecek önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.
Şirketin geliştirdiği bataryalı indüksiyonlu ocağın satış fiyatı 3.999 dolar olarak açıklandı. Bu rakam piyasadaki standart elektrikli ocaklardan belirgin şekilde yüksek olsa da Electra, elektrik tesisatını yenileme ihtiyacını ortadan kaldırması ve aynı zamanda bir ev bataryası gibi çalışabilmesi sayesinde toplam sahip olma maliyetinin daha rekabetçi hâle geldiğini savunuyor. Eğer bu yaklaşım beklenen ilgiyi görürse, gelecekte yalnızca ocakların değil; buzdolabı, su ısıtıcısı ve klima gibi diğer yüksek enerji tüketen ev aletlerinin de batarya sistemleriyle birlikte sunulması mümkün olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii