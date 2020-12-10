Geleceğin veri yönetimi, hibrit bulut ve daha fazlası

Synology, 2021 VE ÖTESİ çevrimiçi etkinliğinde tamamen yeniden tasarlanan DiskStation Manager'ı (DSM) tanıttı. DSM, Synology veri yönetimi çözümlerini destekleyen birleşik işletim sistemimizdir. 7.0 sürümüyle birlikte yeni depolama, yedekleme ve hibrit bulut teknolojileri getiriyoruz.

Synology kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Philip Wong; "Benzeri görülmemiş miktarda veri, veri analizi, yapay zeka, Nesnelerin İnterneti, teletıp veya diğer sayısız inovasyon amacıyla işleniyor. Tüm bunlar yaşam tarzımızda ve iş yapma biçimimizde büyük etkiye sahip oluyor ve daha fazla veriye sahip olmanın size başkalarına karşı üstünlük verdiği bir ‘veri ekonomisi’ oluşturuyor,” dedi. "Synology, güvenlik, dayanıklılık ve yönetim zorluklarını çözme konusundaki çekirdek platformumuz olan DSM’I geliştirmeye adanmıştır. Çözümlerimizi bireylerden büyük girişimlere, hatta devasa veri setlerine kadar herkes için tasarlıyoruz. Bütün bunlar müşterilerimizin daha fazla değer yaratabilmek amacıyla verileri kullanmaya odaklanmalarını sağlamak için. 2021 yılında DSM 7.0’ın hazır olacağını ve veri yönetiminde size yepyeni bir deneyim getireceğini duyurmaktan heyecan duyuyorum."

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DSM 7.0, depolama yönetimi ve kullanıcı arayüzünden büyük ölçekli cihaz izleme ile isteğe bağlı depolama gibi bulut destekli işlevlere kadar işletim sisteminin her yönünü iyileştirir.

Şirket İçi Teknolojiler

İşletim Sistemi ve Uygulama Grubu İcra Başkan Yardımcısı Derren Lu, "Geliştirici ekiplerimiz kullanılabilirlik, dayanıklılık, performans ve ölçülebilirlik gibi DSM 7.0’ın üzerinde şekillendiği temel taşlarını geliştirmek için çok çalıştı" dedi. "Temellerden başlayarak depolama alt sistemlerini, yönetim arayüzünü yeniledik ve hatta kimlik doğrulama sürecinin daha kolay ve daha güvenli olmasını sağlamak için işe en baştan başladık. İnovasyonlarımızı, kullanımı kolay olan güçlü uygulama ve araçlar geliştirmeye odaklayarak müşterilerimize verilerini daha kolay yönetebilme ve onlardan en çok değeri yaratabilme gücü verdik.”

DSM'deki yeni depolama özellikleri, temelden başlayarak sistem yöneticilerinin iş akışlarını basitleştiriyor ve önemli oranda hızlandırıyor; bu sayede iyi bakım uygulamalarının hiç olmadığı kadar erişilebilir olmasını sağlıyor.

Daha akıllı ve daha esnek sürücü araçları

Yeni sürücü değiştirme özelliği, sürücülerin değiştirilme işlemini büyük ölçüde basitleştirerek sistemin yükünün azalmasını sağlıyor. Bir sürücünün değiştirileceği belirlendiğinde ve yedek sürücü yuvasına yeni sürücü takıldığında DSM, depolama havuzunun kapasitesini düşürmeden eski sürücüyü yeni sürücüye kopyalar.

Otomatik onarım özelliği, depolama havuzlarının uzaktan yönetimini kolaylaştırır. Bir havuzun kapasitesi düştüğünde ve sürücünün değiştirilmesi gerektiğinde oturum açmanız ve havuzu otomatik onarım için işaretlemeniz yeterlidir. Tesisteki bir mühendise arızalı sürücüyü değiştirme talimatı verdiğinizde DSM derhal diziyi yeniden oluşturmaya başlar.

SSD önbelleği performansı artırmanın harika bir yoludur. Bu bağlamda DSM 7.0 artık hizmetler etkilemeden kullanıcıların SSD önbelleği eklemesine veya kaldırmasına olanak sağlıyor. Yeni SSD Önbellek Danışmanı zaman içindeki G/Ç kullanım şekillerini analiz ederek artık daha doğru veriler sunuyor, bu sayede kullanıcılar daha iyi öneriler elde ediyor.



Depolamaya yönelik ek iyileştirmeler

DSM 7.0 alt sistemler için de önemli optimizasyonlar sunarak şunları sağlıyor:

%80'e kadar daha hızlı RAID 6 performansı

%200'e kadar daha yüksek SSD önbellek sonradan yazma hızları

Yalnızca kullanılan alanı onaran daha akıllı ve hızlı RAID onarımı

Meta veri sabitleme seçeneğine sahip SSD önbelleği ile artırılmış performans

Arşivleme iş yükleri için 1 PB'ye kadar birimleri destekler

(Sonra sunulacak) Önemli depolama verimliliği kazanımları için birim başına tekilleştirme

Daha hızlı ve güvenli kimlik doğrulama

DSM 7.0'da kimlik doğrulama, sistem yöneticilerinin zahmetsizce hesap güvenliği sağlamasına olanak tanıyan mobil uygulama Synology Secure SignIn sayesinde daha esnek ve kullanışlıdır. Kullanıcılar, Secure SignIn sayesinde parolaları kaldırarak doğrudan telefonlarından oturum açma isteklerini onaylayabilir.

Secure SignIn, iki faktörlü modda ikinci kimlik doğrulama yöntemi olarak kullanılabilir ve böylece tek kullanımlık parola (OTP) yöntemlerinde sık görülen kodların kopyalanması tehlikesi azalır. Synology Hesabına yapılan yedeklemeler, mobil cihazların değişmesi durumunda kesintiyi önler.

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Ayrıca FIDO2; USB donanım güvenlik anahtarları, Windows Hello ve macOS Touch ID ile kullanılabilen güvenli bir kimlik doğrulama yöntemi olarak kullanıma sunulacaktır. Secure SignIn gibi FIDO2 de parolaların yerini alabilir veya parolalara ek olarak kullanılabilir; böylece en az müdahaleyle kullanıcılara ilave güvenlik sağlanır.

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İsteğe bağlı bulut depolama

Hybrid Share, şirket içi depolamayı bulut depolama ile birleştirmek için esnek ve uygun maliyetli bir çözüm sunar. Kullanıcıların isteğe bağlı bulut depolama sayesinde istediği zaman şirket içi dizilerini genişletmesini, verilerini birden fazla tesiste bu tesislerin bant genişliğini kullanarak senkronize etmesini ve daha hızlı erişim için sık indirilen bulut verilerini yerel olarak önbelleğe almasını sağlar.

Tüm filoyu izleme

Active Insight, tüm Synology NAS'nin toplam performansının ve kullanım metriklerinin tek bir portaldan izlenmesini sağlar. İşlemci yükleri, depolama kullanımı, LUN'lara yazma gecikmesi gibi olası sorunlar konusunda yöneticileri uyarmak için özelleştirilmiş bildirimler oluşturulabilir. Yöneticiler, belirli ekiplerden mümkün olan en kısa sürede yanıt alabilmek amacıyla bu ekipler için ana bilgisayar sunucularına dayalı özel gruplar ile iletişim kanalları ve özel uyarılar oluşturabilir.

Birleşik dizinler

Şube ofisleri ve iştiraklerde dağıtılmış kullanıcı dizinleri sık kullanılan ama zahmetli bir süreçtir. Synology’nin hizmet olarak dizini (DaaS), bunu Synology C2 bulut altyapısını güçlendirerek yöneticilerin uzaktaki ofisleri aynı dizinde güvenli biçimde birleştirmesine izin vererek çözer. C2 Directory, yerindeki Synology NAS ve bilgisayarları önbellek için kurulan adanmış vekil ile güçlendirebilir ve böylelikle kimlik doğrulama gecikmesini en aza indirerek çevrimdışıyken bile erişimin devamını sağlar. C2 Directory aynı zamanda Windows grup politikaları ile macOS tabanlı bilgisayarlarda kurulabilir vekiller yoluyla cihaz yönetimini destekleyecektir.

C2 Directory, 2021'de kullanıma sunulacaktır

Sınırsız yedekleme

Synology C2’nin sağlamlığı üzerine inşa ettiğimiz ve doğrudan Synology C2’ye yedekleme yapılmaına izin veren yeni bir veri koruma çözümünü tanıtacağız. Windows ve Windows Server, Linux, macOS, VMware ve Hyper-V misafir sistem arakatmanları ve popüler SaaS platformları için destek, çoğu BT ortamı için kapsamlı destek sağlayacaktır. Depolama kapasitesi maksimum maliyet verimliliği için ölçeklenebilir ve aboneler kullandıkça ödeme esnekliğini yaşayabilir.

Yeni C2 destekli yedekleme çözümü, uzak ofislerdeki ve evlerindeki çalışanların kendi ağlarını kullanarak güçlü bare-metal veri koruması elde etmesini sağlar. Bu sayede ana ofislerdeki bant genişliği, dahili dosyalara ve web hizmetlerine erişim sunmak için müsait durumda kalır.

İlave bilgiler 2021'de duyurulacaktır

Kullanılabilirlik

DSM 7.0, uyumlu Synology cihazları için ücretsiz bir güncelleme olarak sunulacak. Genel kullanıma açık beta sürümü 8 Aralık 2020'de SYNOLOGY DSM 7.0 BETA adresinde kullanıma sunulacaktır.

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