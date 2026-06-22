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    Geleceğin zırhlı aracı: Korhan gücüyle donatılmış Tulpar

    SAHA 2026’da OTOKAR standında DH izleyicilerinin savunma sanayi fuarlarından  beğenerek dinledikleri bir isim olan Dr. Ufuk Aybar ile ASELSAN KORHAN kule sistemiyle donatılan TULPAR'ı konuştuk

    OTOKAR Askeri Araçlar Yönetimi Müdürü Dr. Ufuk Aybar ile SAHA EXPO 2026’da gerçekleştirdiğimiz özel röportajda, TULPAR platformunun yeni nesil entegrasyon kabiliyetlerini ve ASELSAN KORHAN kule sistemiyle birlikte sunduğu operasyonel esnekliği detaylı şekilde konuştuk.

    Videoda, modern savaş sahasında modüler platform yaklaşımının neden kritik hale geldiğini, farklı kule ve silah sistemlerinin aynı platform üzerinde nasıl kullanılabildiğini ve OTOKAR’ın tasarım yaklaşımını ele alıyoruz.

    Dr. Ufuk Aybar, TULPAR’ın ilk tasarım aşamasından itibaren neden entegrasyon odaklı geliştirildiğini, değişen savaş konseptlerine nasıl adapte olabildiğini ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre nasıl şekillendirilebildiğini anlatıyor.

    ASELSAN’ın KORHAN 35 mm kule sistemi, aktif koruma sistemi, radar, komutan ve nişancı periskopları gibi gelişmiş bileşenlerin TULPAR üzerinde nasıl bütünleşik çalıştığı da videonun önemli başlıkları arasında yer alıyor.

    Ayrıca geleceğin zırhlı muharebe araçlarında esnek altyapının neden kritik olduğu, savaş doktrinlerinin nasıl değiştiği ve maliyet etkin çözümlerin neden ön plana çıktığı üzerine dikkat çekici değerlendirmeler paylaşılıyor.

    Savunma sanayi, zırhlı araç teknolojileri, kule entegrasyonları ve Türkiye’nin kara sistemleri alanındaki gelişmeleri yakından takip edenler için kapsamlı bir içerik hazırladık.

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