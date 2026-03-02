Tosyalı'dan yeni Togg açıklaması: Togg T6, mevcut fiyatların yarısına satılacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen “Ekonominin Ufuk Turu 2026” etkinliğinde konuşan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yerli otomobil markası Togg ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tosyalı, hem üretim kapasitesini hem de yeni model planlarını paylaşırken şu anda ürettikleri her aracı sattıklarını vurguladı.

Uygun fiyatlı yeni Togg ve ticari araç yolda

Tosyalı, Togg’un önümüzdeki dönemde piyasadaki modellerin yaklaşık yarı fiyatına satılacak bir araçla kullanıcı karşısına çıkacağını açıkladı: “Seneye yeni modellerimiz, ekonomik modellerimiz devreye girecek. Şu an üzerinde çok yoğun çalışıyoruz. Yani nerdeyse bugünkü fiyatlarımızın yarı fiyatına çok daha ekonomik bir modelimizi piyasaya süreceğiz. Hemen arkasından ticari bir modelimiz devreye girecek.”

Mevcut Togg T10X’in satış fiyatı 1 milyon 870 bin TL ile 3 milyon 178 bin TL arasında değişirken, T10F modeli 1 milyon 886 bin TL ila 3 milyon 178 bin TL seviyelerinde bulunuyor.

Yılın başında Davos’ta adı geçen Togg T6 daha sonra Avrupa’da T6X ve T6F isimleriyle tescillenmişti. Bu modelin, A segmentinde konumlanan giriş seviye elektrikli otomobil olması bekleniyor.

Xiaomi, Vision GT konsept otomobilini tanıttı: 1.900 beygir güç! 2 sa. önce eklendi

Geçen yıl Togg, iki modeliyle toplam 39 bin 20 satış rakamına ulaşarak Türkiye’de en çok tercih edilen elektrikli otomobil markası oldu. Verilere göre, Togg’u 31 bin 509 satışla Tesla ve 19 bin 679 satışla BYD takip etti. Böylece Togg, tek başına yaklaşık yüzde 21 pazar payı elde etti. Tosyalı, 2026 hedefinin 60 bin adet üretim olduğunu açıkladı.

Tank üretimi sürüyor

Tosyalı ayrıca ilk tank üretiminin başladığını ve bu yıl planlanan üretim miktarının üzerinde teslimatlar gerçekleştirileceğini duyurdu. Ayrıca otobüs tarafında da tam kapasite üretim sürdüğünü belirten Tosyalı, bu yıl binin üzerinde ağır kamyon ve çekicinin piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Tosyalı, çelik sektöründe yaşanan ithalat baskısına da dikkat çekti. Geçen yıl Türkiye’nin 13 milyar dolarlık çelik ithalatı yaptığını hatırlatan Tosyalı, son 4-5 yıldır Çin kaynaklı yoğun rekabetin sektörü zorladığını söyledi. Avrupa Birliği’nin kota uygulamaları ve dampingli ürünlerin iç pazara yönelmesi nedeniyle çelik üreticilerinin kapasite kullanımında ciddi sıkıntı yaşadığını belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Gelecek yıl yeni Togg T6, mevcut fiyatların yarısına satılacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: