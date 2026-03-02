Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tosyalı'dan yeni Togg açıklaması: Togg T6, mevcut fiyatların yarısına satılacak

    Tosyalı, Togg’un yeni modelinin cazip bir fiyatla piyasaya çıkacağını, 2026 hedefinin 60 bin adet üretim olduğunu duyurdu. Tosyalı daha önce yeni modeli Togg T6 olduğunu duyurmuştu.

    Gelecek yıl yeni Togg T6, mevcut fiyatların yarısına satılacak Tam Boyutta Gör

    İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen “Ekonominin Ufuk Turu 2026” etkinliğinde konuşan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yerli otomobil markası Togg ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tosyalı, hem üretim kapasitesini hem de yeni model planlarını paylaşırken şu anda ürettikleri her aracı sattıklarını vurguladı.

    Uygun fiyatlı yeni Togg ve ticari araç yolda

    Tosyalı, Togg’un önümüzdeki dönemde piyasadaki modellerin yaklaşık yarı fiyatına satılacak bir araçla kullanıcı karşısına çıkacağını açıkladı: “Seneye yeni modellerimiz, ekonomik modellerimiz devreye girecek. Şu an üzerinde çok yoğun çalışıyoruz. Yani nerdeyse bugünkü fiyatlarımızın yarı fiyatına çok daha ekonomik bir modelimizi piyasaya süreceğiz. Hemen arkasından ticari bir modelimiz devreye girecek.”

    Mevcut Togg T10X’in satış fiyatı 1 milyon 870 bin TL ile 3 milyon 178 bin TL arasında değişirken, T10F modeli 1 milyon 886 bin TL ila 3 milyon 178 bin TL seviyelerinde bulunuyor.

    Gelecek yıl yeni Togg T6, mevcut fiyatların yarısına satılacak Tam Boyutta Gör
    Togg T10X, T10F ve temsili T6 görseli.

    Yılın başında Davos’ta adı geçen Togg T6 daha sonra Avrupa’da T6X ve T6F isimleriyle tescillenmişti. Bu modelin, A segmentinde konumlanan giriş seviye elektrikli otomobil olması bekleniyor.

    Geçen yıl Togg, iki modeliyle toplam 39 bin 20 satış rakamına ulaşarak Türkiye’de en çok tercih edilen elektrikli otomobil markası oldu. Verilere göre, Togg’u 31 bin 509 satışla Tesla ve 19 bin 679 satışla BYD takip etti. Böylece Togg, tek başına yaklaşık yüzde 21 pazar payı elde etti. Tosyalı, 2026 hedefinin 60 bin adet üretim olduğunu açıkladı.

    Tank üretimi sürüyor

    Tosyalı ayrıca ilk tank üretiminin başladığını ve bu yıl planlanan üretim miktarının üzerinde teslimatlar gerçekleştirileceğini duyurdu. Ayrıca otobüs tarafında da tam kapasite üretim sürdüğünü belirten Tosyalı, bu yıl binin üzerinde ağır kamyon ve çekicinin piyasaya sürüleceğini açıkladı.

    Tosyalı, çelik sektöründe yaşanan ithalat baskısına da dikkat çekti. Geçen yıl Türkiye’nin 13 milyar dolarlık çelik ithalatı yaptığını hatırlatan Tosyalı, son 4-5 yıldır Çin kaynaklı yoğun rekabetin sektörü zorladığını söyledi. Avrupa Birliği’nin kota uygulamaları ve dampingli ürünlerin iç pazara yönelmesi nedeniyle çelik üreticilerinin kapasite kullanımında ciddi sıkıntı yaşadığını belirtti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    N
    north face34 2 saat önce

    vw hastalarına umarım bu haber ders olurr .buradaki distribütör maalesef getirmiyor bu araçları Türkiyeye getirsede az birşey

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    amnesia the bunker türkçe yama lustral kafa yapar mı electrolux kurutma makinesi yorumları ankarada bayan arkadaş nasıl bulunur acnegen kullananlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus VivoBook 15
    Asus VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum