Gelecekte yapay zekanın kontörlünün kaybedilmesinden korkuluyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka hayatımıza büyük bir hızla dahil olurken dünyanın dört bir yanındaki teknoloji firmaları deva bir maratonun içerisinde yarış halinde. Yarışın kazananı kim olur bilinmez ancak sonuna kadar giden firmalar ciddi bir gelir kapısına sahip olacak. Yapay zeka şimdiden hayatı kolaylaştırsa da teknolojinin kendisi, onun için geliştirmeler yapanlar tarafından bile tehlikeli bulunuyor. Bunlardan birisi de ARM ve onun başındaki Rene Haas.

ARM CEO'su yapay zekadan korkuyor

ARM Holdings’in İcra Kurulu Başkanı Rene Haas’a göre dünya nüfusunun %70'i bir şekilde ARM tarafından tasarlanmış ürünlere dokunuyor. Ancak Haas, teknolojinin en kilit firmalardan birisini yönetiyor olsa da yapay zekanın onu geceleri uykusuz bıraktığını ifade ediyor. Bloomberg’e verdiği bir röportajda Haas, “En çok endişelendiğim şey insanların makineler karşısında kontrollerini kaybetmeleri" dedi.

ARM patronuna göre sistemi kapatabilmek için bir arka kapı veya bunun gibi bir şeye ihtiyacımız var. Haas yapay zekanın potansiyel dezavantajlarını düşünürken, ARM'ın bir sonraki döneminde şirketin, tıpkı yarı iletkenlerde olduğu gibi yapay zeka devriminde de güçlü konumda olmasını istiyor.

"Yapay zekayı kullananlar, kullanmayanların yerini alacak" 1 gün önce eklendi

Geçen yıl şubat ayında CEO olan Haas, teknolojisini kişisel bilgisayarlar, sunucular ve elektrikli araçlar gibi alanlara taşıyarak ARM'ın küçülen akıllı telefon endüstrisine olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. ARM ayrıca telefon müşterilerine daha eksiksiz tasarımlar sunarak satılan cihaz başına daha fazla gelir elde etmeyi hedefliyor. Firmamın komut setleri, her yıl satılan 1,4 milyar akıllı telefonun neredeyse tamamını çalıştıran işlemcilere yerleştirilmiş durumda ve %99'undan fazlası Arm tasarımlarını ya da teknolojisini kullanıyor.

ARM CEO’suna göre "Önümüzdeki beş ila on yıl içinde her şeyi değiştirecek". Firma şimdilerde bulut veri merkezleri (ChatGPT ve Bard buralarda çalışıyor) konusunda büyük bir fırsat görüyor ve önümüzdeki yıllarda küresel olarak %50 pazar payı hedefliyor. CEO ayrıca teknolojinin lider isimlerinin bugünlerde çok ince bir çizgide hareket ettiğini söylerken “10 yıl önce CEO'lar hükümet yetkilileriyle bugün bizim konuştuğumuz sıklıkta konuşmuyorlardı" dedi.

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Gelecekte yapay zekanın kontörlünün kaybedilmesinden korkuluyor