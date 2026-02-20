Giriş
    Gemini 3.1 Pro tanıtıldı: Karmaşık problemlerde yüksek başarı

    Google, karmaşık problem çözme ve ileri düzey muhakeme yeteneğine sahip yeni Gemini 3.1 Pro modelini tanıttı.                                                   

    Gemini 3.1 Pro tanıtıldı: Karmaşık problemlerde yüksek başarı Tam Boyutta Gör
    Google, bilim, araştırma ve mühendislik alanlarındaki modern problemlere çözüm üretmek amacıyla geliştirdiği Gemini 3 Deep Think güncellemesinin ardından, bu atılımı mümkün kılan yeni çekirdek modeli Gemini 3.1 Pro’yu duyurdu. Şirket, 3.1 Pro’yu hem geliştiriciler hem kurumsal müşteriler hem de son kullanıcılar için kademeli olarak kullanıma sunmaya başladı.

    Daha güçlü akıl yürütme yeteneği

    Google, Gemini 3 serisinin üzerine inşa edilen 3.1 Pro'nun, özellikle karmaşık problem çözme ve ileri düzey muhakeme gerektiren görevler için tasarlandığını belirtiyor. Model, yapay zeka dünyasında zorlu bir ölçüt olarak kabul edilen ARC-AGI-2 testinde %77,1 doğrulanmış skor elde ediyor. Bu sonuç, önceki sürüm olan Gemini 3 Pro’nun muhakeme performansının iki katından fazla.

    İleri düzey ve alan bazlı bilgiyi ölçen Humanity’s Last Exam testinde ise Gemini 3.1 Pro %44,4 ile Gemini 3 Pro ve diğer rakip modelleri geride bırakıyor.

    Google’a göre 3.1 Pro, yalnızca doğru cevap üretmekle kalmıyor; karmaşık konuları görselleştirebiliyor, büyük veri setlerini tek bir bakışta anlamlı hale getirebiliyor ve yaratıcı projelerde daha bütünsel çözümler sunabiliyor.

    Kod tabanlı animasyon üretebiliyor

    Modelin dikkat çeken yeteneklerinden biri de metin komutlarından doğrudan web sitesi uyumlu, animasyonlu SVG dosyaları üretebilmesi. Piksel tabanlı video yerine saf kodla oluşturulan bu animasyonlar, çok daha estetik ve detaylı olmalarının yanında, küçük dosya boyutuyla da öne çıkıyor. Bu da tasarımcılar, geliştiriciler ve içerik üreticileri için önemli bir avantaj sunuyor.



    Güncellenmiş model bugün itibarıyla AI Studio ve Antigravity IDE’de ön izleme sürümü olarak sunuluyor. Kurumsal müşteriler 3.1 Pro’ya Vertex AI ve Gemini Enterprise üzerinden erişebilecek. Bireysel kullanıcılar için ise model hem Gemini uygulamasında hem de NotebookLM’de kullanıma açılmış durumda.

    Gemini uygulamasında 3.1 Pro, özellikle Google AI Pro ve Ultra plan kullanıcılarına daha yüksek kullanım limitleriyle sunuluyor. NotebookLM’de ise yalnızca Pro ve Ultra abonelerine özel olarak erişilebilir durumda.

