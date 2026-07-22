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    Gemini 3.6 Flash tanıtıldı, Gemini 4 doğrulandı: İşte detaylar

    Google, Gemini 3.6 Flash modeliyle birlikte yeni yapay zekalarını duyurdu. Verimlilik odakta olurken Google, Gemini 4 için de çalışmaların başladığını açıkladı.

    Gemini 3.6 Flash tanıtıldı, Gemini 4 doğrulandı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Google, Gemini yapay zeka ailesini kısa bir süre önce yeni modellerle genişletti. Şirket, Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite ve siber güvenliğe odaklanan ilk modeli Gemini 3.5 Flash Cyber'ı duyurdu. Ayrıca uzun süredir beklenen Gemini 3.5 Pro hakkında yeni bilgiler de paylaşıldı. Ancak daha da önemlisi Gemini 4'ün eğitim sürecine başlandığı açıklandı.

    Gemini 3.6 Flash, 3.5 Flash'ın yerini aldı

    Google I/O etkinliğinde tanıtılan Gemini 3.5 Flash, beklenenden kısa sürede yerini Gemini 3.6 Flash modeline bıraktı. Şirket, yeni sürümün kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda geliştirildiğini ve özellikle kod yazma performansı, çok modlu (multimodal) yetenekler ve genel verimlilik alanlarında iyileştirmeler içerdiğini belirtiyor.

    Gemini 3.6 Flash tanıtıldı, Gemini 4 doğrulandı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Kod üretimini ölçen DeepSWE testinde Gemini 3.6 Flash'ın başarısı %37'den %49'a yükselirken bilgisayar kullanımı yeteneklerini değerlendiren OSWorld testinde ise skor %78,4'ten %83'e çıktı. Ayrıca bilgisayar kullanım desteği artık Gemini API içerisinde standart özellik olarak sunuluyor.

    Gemini 3.6 Flash tanıtıldı, Gemini 4 doğrulandı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Google'ın en çok vurgu yaptığı noktalardan biri ise verimlilik. Şirkete göre Gemini 3.6 Flash, önceki modele kıyasla yaklaşık yüzde 17 daha az token tüketiyor. Fiyatlandırma tarafında ise API’de girdi tokenı için 1 milyon başına 1,50 dolar ücreti korunuyor. Çıktı tokenının maliyeti ise 9 dolardan 7,50 dolara düşürüldü.

    Gemini 3.5 Flash-Lite ile daha fazla hız ve daha düşük maliyet

    Google, yeni Gemini 3.5 Flash-Lite modelini de kullanıma açtı. Şirket, bunun bugüne kadarki en verimli modern yapay zeka modeli olduğunu ve saniyede 350 token üretebildiğini söylüyor.

    Gemini 3.6 Flash tanıtıldı, Gemini 4 doğrulandı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Özellikle büyük ölçekli ajan tabanlı (agentic) sistemler için tasarlanan model, Google'a göre düşük maliyetle yüksek ölçeklenebilirlik sunuyor. Performans açısından yaklaşık bir yıl önceki üst düzey yapay zeka modellerine yaklaşıyor. Flash-Lite'ın API ücretleri 1 milyon girdi tokenı için 0,30 dolar, 1 milyon çıktı tokenı için ise 2,50 dolar olarak belirlendi. Bu rakamlar önceki 3.1 Flash-Lite modeline göre bir miktar artmış durumda.

    Google ayrıca Gemini 3.5 Flash-Lite'ın Gemini uygulamasında kullanılabildiğini ve kademeli olarak Google Arama'daki AI Overviews (AI Bakışları) sistemine de entegre edildiğini açıkladı.

    İlk siber güvenlik odaklı Gemini modeli

    Bir diğer önemli konu ve model ise Gemini 3.5 Flash Cyber oldu. Google'ın yalnızca siber güvenlik görevleri için özel olarak eğittiği ilk büyük dil modeli olan Flash Cyber, güvenlik açıklarını tespit edip gidermeye odaklanıyor.

    Gemini 3.6 Flash tanıtıldı, Gemini 4 doğrulandı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Şirkete göre model, çok daha büyük ve maliyetli olan Claude Mythos seviyesine yakın güvenlik performansı sunuyor ve aynı zamanda Flash ailesinin verimliliğini koruyor. Ancak Google, bu tür modellerin kötü niyetli kişiler tarafından da kullanılabilecek "çift kullanımlı" teknoloji olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle Gemini 3.5 Flash Cyber genel kullanıma açılmayacak. Model ilk aşamada yalnızca Google DeepMind'in CodeMender ajanı üzerinden, güvenilir iş ortakları ve devlet kurumlarının erişebileceği sınırlı bir pilot program kapsamında kullanılabilecek.

    Gemini 3.5 Pro halen bekleniyor

    Google I/O etkinliğinde haziran ayında yayınlanacağı açıklanan Gemini 3.5 Pro için bekleyiş sürüyor. Şirket, yeni amiral gemisi modelinin şu anda ismi açıklanmayan iş ortaklarıyla test edildiğini ve "hazır olur olmaz" yayınlanacağını belirtiyor. Daha önce ortaya çıkan iddialar, modelin özellikle kod üretme performansında rakipleriyle aynı seviyeye ulaşamaması nedeniyle ertelendiğini öne sürmüştü. Google'ın bu modeli, GPT-5.6 ve Claude Fable/Sonnet 5 gibi üst düzey yapay zeka sistemleriyle rekabet edecek şekilde konumlandırılıyor.

    Gemini 4 için çalışmalar başladı

    Google, geleceğe yönelik en önemli açıklamasını da yaptı. Şirket, Gemini 4 için ön eğitim sürecinin başladığını doğruladı. Google, bu eğitim sürecinin önceki Gemini nesillerine kıyasla daha iddialı olduğunu özellikle vurguladı.

    Bununla birlikte modelin ne zaman tanıtılacağına ilişkin herhangi bir tarih paylaşılmadı. Ayrıca Gemini 4 öncesinde yeni 3.x sürümlerinin gelip gelmeyeceği de şimdilik belirsizliğini koruyor.

    Yeni modeller kullanıma sunuldu

    Google'ın açıklamasına göre Gemini 3.6 Flash ve Gemini 3.5 Flash-Lite erişime açılmış durumda.

    Geliştiriciler modellere Google AI Studio, Android Studio ve Gemini API üzerinden erişebiliyor. Gemini 3.6 Flash, Google Antigravity platformunda da kullanılabiliyor. Kurumsal müşteriler ise modellere Gemini Enterprise Agent Platform ile Gemini Enterprise uygulaması üzerinden ulaşabiliyor.

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    werover 35 dakika önce

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