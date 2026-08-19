Gemini 3.7 Flash yayınlandı: Daha hatasız kodlama, daha yetenekli yapay zekâ ajanları

Tam Boyutta Gör Gemini 3 büyük dil modeli ailesini yeni sürümlerle genişletmeye devam eden Google, bugün de Gemini 3.7 Flash modelini kullanıma sundu. Özellikle kodlama, web geliştirme ve yapay zekâ ajanları için geliştirilen model, yalnızca üç hafta önce çıkan Gemini 3.6 Flash'a kıyasla önemli performans artışları sunuyor. Şirket ayrıca yeni modelin daha yüksek performansa rağmen önceki nesle göre daha düşük bir fiyatla sunulacağını açıkladı.

Google'ın Flash serisi, Gemini ailesinin daha hızlı ve maliyet açısından verimli versiyonlarını oluşturuyor. Bu nedenle modeller özellikle çok sayıda isteğin işlendiği yazılım geliştirme süreçleri, kurumsal iş akışları ve yapay zekâ ajanları için önem taşıyor. Gemini 3.7 Flash, serinin şimdiye kadarki en yetenekli "iş gücü" modeli olarak konumlandırılıyor.

Gemini 3.7 Flash Kodlama Performansında Önemli İyileştirmeler Sunuyor

Tam Boyutta Gör Gemini 3.7 Flash'ın en dikkat çekici geliştirmelerinden biri yazılım mühendisliği alanında karşımıza çıkıyor. Model, hata ayıklama ve yazılım sorunlarını çözme gibi görevlerde Gemini 3.6 Flash'ın belirgin şekilde önüne geçerken, ilk denemede doğru kod üretme konusunda da daha başarılı sonuçlar veriyor.

Gemini 3.7 Flash, üretim ortamına hazır kod yazma kabiliyetini ölçen FrontierCode 1.1 Main testinde yüzde 43,6 başarı elde etti. Karşılaştıracak olursak, Gemini 3.6 Flash aynı testte yüzde 34,4'te kalmıştı. DeepSWE v1.1 testinde ise yeni modelin başarısı yüzde 65,3'e ulaştı. (Gemini 3.6 Flash'ta yüzde 49,0 seviyesindeydi). Sadece üç hafta için böylesine kayda değer kazanımlar elde edilmesi, kullanıcılara sunulan yapay zekâların ne kadar hızlı geliştiğini gözler önüne seriyor.

Tam Boyutta Gör Modelin geliştirilmesi yalnızca kod yazmakla da sınırlı değil. Google, Gemini 3.7 Flash'ın uzun süren ve birden fazla aşamadan oluşan yazılım geliştirme görevlerinde daha iyi planlama yaptığını, karşılaştığı engellere daha iyi uyum sağladığını ve gerektiğinde kullanıcının niyetini daha doğru anlamak için açıklama istediğini belirtiyor. Bu da büyük ölçüde otonom çalışacak şekilde tasarlanan yapay zekâ ajanları açısından önem taşıyor.

Web geliştirme tarafında da benzer bir tablo söz konusu. Gemini 3.7 Flash, daha az komutla çalışan ve özellikleri daha eksiksiz şekilde uygulanmış web siteleri oluşturabiliyor. Bir görsel, ekran görüntüsü veya kapsamlı bir tasarım sistemi referans olarak verildiğinde, modelin bu tasarıma daha yüksek doğrulukla bağlı kalarak kullanıcı arayüzleri oluşturabildiği belirtiliyor. WebDev Arena testinde Gemini 3.7 Flash'ın 1588 Elo puanına ulaşması da bunun bir göstergesi.

Karmaşık Belgeleri ve İş Akışlarını Anlamada da Daha Başarılı





Gemini 3.7 Flash'ın geliştirmeleri yalnızca yazılımla sınırlı değil. Google, modelin finans, hukuk ve biyobilimler gibi yoğun miktarda bilgi içeren alanlarda da daha başarılı olduğunu belirtiyor. Özellikle uzun ve karmaşık belgelerin anlaşılması konusunda önemli bir ilerleme sağlanmış durumda. Örneğin GDP.pdf testinde Gemini 3.7 Flash yüzde 34 başarı elde ederken Gemini 3.6 Flash yüzde 22'de kaldı. Bu test, yapay zekâların karmaşık PDF belgelerini işleme ve içerisindeki bilgileri kullanma kabiliyetini ölçüyor.

Google'ın paylaştığı bu veriler, bu yeni modelin yalnızca metin ya da görsel üretmekten çok daha fazlası için kullanılabileceğini gösteriyor.

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Gemini 3.7 Flash Daha Ucuza Sunuluyor

Yeni modelin dikkat çeken bir diğer özelliği ise fiyatlandırması. Gemini 3.7 Flash, yıl sonuna kadar geçerli olacak lansman fiyatıyla milyon giriş token'ı başına 0,75 dolar, milyon çıkış token'ı başına ise 3,75 dolar ücretle sunulacak. Google, bu fiyatın Gemini 3.6 Flash'ın ilk fiyatının yarısı kadar olduğuna dikkat çekiyor. Google ayrıca Gemini 3.7 Flash'ın daha disiplinli şekilde çalışarak daha az manuel müdahale ve daha az tekrar gerektirdiğini söylüyor. Bu da maliyetlerin daha da düşmesine yardımcı olacak bir diğer faktör olarak görülüyor.

Google'ın şimdi daha gelişmiş bir modeli neredeyse yarı fiyatına kullanıma sunması, ister istemez son dönemde üst üste gelen Çinli yapay zekâları akıllara getiriyor. Gemini 3.6 Flash'tan aşağı kalır yanı kalmayan bu modeller, açık kaynak olarak ve çok daha düşük fiyatlarla geliştiricilere sunuldu. Nitekim kullanım sayılarında da bir anda zirveye çıktılar. Bu yüzden Google'ın şimdi maliyet düşürme yoluna gitmesi bunun bir yansıması olarak da okunabilir.

Gemini Spark Bu Yeni Modele Geçecek

Gemini 3.7 Flash bugün itibarıyla Google Antigravity, Gemini API, Google AI Studio ve Android Studio üzerinden geliştiricilerin kullanımına açılmış durumda. Kurumsal kullanıcılar Gemini Enterprise Agent Platform ve Gemini Enterprise uygulaması üzerinden modele erişebilirken, bireysel kullanıcılar ise desteklenen ülkelerde Gemini Spark aracılığıyla yeni modelden yararlanabilecek. Google'ın 24 saat boyunca kullanıcı adına görev gerçekleştirebilen yapay zekâ ajanı Gemini Spark, bugünden itibaren yeni modeli kullanmaya başlayacak.

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