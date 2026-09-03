Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, Gemini 3.8 Flash ve Flash Cyber'ı duyurdu: İşte yenilikler

    Google, Gemini 3.8 Flash ve Flash Cyber'ı kullanıma açtı. Yeni model, yazılım geliştirme ve çok adımlı akıl yürütme görevlerinde önemli iyileştirmeler sunuyor. 

    Gemini 3.8 Flash ve Flash Cyber'ı duyuruldu: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zekâ modeli Gemini 3.8 Flash'ı resmi olarak kullanıma sundu. Yeni sürüm, bir önceki Gemini 3.7 Flash modelinin yayınlanmasından yalnızca üç hafta sonra geldi. Bu aynı zamanda Google'ın son üç ay içerisinde gerçekleştirdiği üçüncü Flash model güncellemesi konumunda. İşte tüm yenilikler...

    Gemini 3.8 Flash resmen kullanıma açıldı

    Şirket, Gemini 3.8 Flash'ı en gelişmiş genel amaçlı modellerinden biri olarak konumlandırıyor. Google'ın açıklamasına göre yeni model, yazılım mühendisliği, yapay zekâ ajanları ve karmaşık, çok adımlı akıl yürütme gerektiren görevlerde önceki sürüme kıyasla önemli geliştirmelere sahip. Bu aşamada Google, modelin bazı testlerde daha pahalı ve büyük sınır modellerinin performansına yaklaştığını belirtiyor. Yeni sürümün temel farkı ise karmaşık görevlerde daha fazla çalışması.

    Gemini 3.8 Flash, zor görevlerde ek akıl yürütme adımları gerçekleştirebiliyor ve araçları tekrar tekrar kullanabiliyor. Ancak bu yaklaşımın bir sonucu olarak model, özellikle yüksek çaba seviyelerinde daha fazla token tüketebiliyor. Google tarafından paylaşılan verilere göre Gemini 3.8 Flash, uzun süreli yazılım mühendisliği görevlerini ölçen DeepSWE v1.1 testinde önceki modele göre önemli bir performans artışı sağladı.

    Gemini 3.8 Flash ve Flash Cyber'ı duyuruldu: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Şirket, modelin karmaşık mühendislik problemlerini baştan sona otonom şekilde çözme konusunda birçok daha büyük yapay zekâ modelini geride bıraktığını söylüyor. Gemini 3.8 Flash ayrıca finans ve hukuk gibi ileri düzey analiz ve raporlama gerektiren alanlarda da test edildi. Google'ın verilerine göre model, Vals Finance Agent V2 ve Harvey's Legal Agent Benchmark sonuçlarında Gemini 3.7 Flash'ın yanı sıra çeşitli üst seviye modellerden daha iyi performans gösterdi.

    Model, çok adımlı akıl yürütme yeteneğini ölçen HLE-Verified testinde ise %54,9 skor elde etti. Bu sonuç, modelin STEM, beşeri bilimler ve profesyonel alanlardaki karmaşık görevleri ele alma kapasitesini gösteren ölçümlerden biri. 

    Fiyatlandırma şimdilik değişmedi

    Google, Gemini 3.8 Flash için geliştiricilere yönelik başlangıç fiyatını da açıkladı. Model, yıl sonuna kadar uygulanan geçici fiyatlandırma kapsamında 1 milyon giriş tokenı için 0,75 dolar, 1 milyon çıkış tokenı için ise 3,75 dolar karşılığında kullanılabilecek. Bu fiyatlandırma 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.

    Gemini 3.8 Flash Cyber da duyuruldu

    Google, standart modelin yanı sıra Gemini 3.8 Flash Cyber sürümünü de duyurdu. Daha önceki 3.5 Cyber modelinin yerini alan yeni sürüm, özellikle otonom güvenlik açığı araştırmaları için geliştirildi. Model, ilk aşamada genel kullanıma açılmayacak. Gemini 3.8 Flash Cyber, Google'ın yeni Fairwind Programı aracılığıyla yalnızca güvenilir test kullanıcılara sunulacak.

    Gemini 3.8 Flash ve Flash Cyber'ı duyuruldu: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Google tarafından paylaşılan ilk test sonuçları, modelin güvenlik açığı araştırma ve düzeltme süreçlerinde önemli bir performans sunduğunu gösteriyor. Şirketin Chrome Security ekibi, 3.8 Flash Cyber'ın Chrome'daki güvenlik açıkları için büyük ticari modellere kıyasla 2,6 kat daha fazla doğru yama ürettiğini belirtiyor.

    Bulut güvenliği şirketi Wiz'in dahili sızma testi ölçümlerinde ise modelin, diğer önde gelen yapay zekâ modellerine göre %7,5 ila %9,7 daha yüksek tespit başarısı sağladığı bildirildi. Google'a göre bu performans, rakiplerine kıyasla 2,3 ila 5,2 kat daha düşük maliyetle elde edildi. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kedim balkondan düştü sürekli uyuyor türk telekom altyapı başvurusu mcdonalds çalışma saatleri mercedes a180 alınır mı firewatch türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO LOQ Essential 15ARP10
    LENOVO LOQ Essential 15ARP10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum