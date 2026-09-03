Google, Gemini 3.8 Flash ve Flash Cyber'ı duyurdu: İşte yenilikler

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Tam Boyutta Gör Google, yapay zekâ modeli Gemini 3.8 Flash'ı resmi olarak kullanıma sundu. Yeni sürüm, bir önceki Gemini 3.7 Flash modelinin yayınlanmasından yalnızca üç hafta sonra geldi. Bu aynı zamanda Google'ın son üç ay içerisinde gerçekleştirdiği üçüncü Flash model güncellemesi konumunda. İşte tüm yenilikler...

Gemini 3.8 Flash resmen kullanıma açıldı

Şirket, Gemini 3.8 Flash'ı en gelişmiş genel amaçlı modellerinden biri olarak konumlandırıyor. Google'ın açıklamasına göre yeni model, yazılım mühendisliği, yapay zekâ ajanları ve karmaşık, çok adımlı akıl yürütme gerektiren görevlerde önceki sürüme kıyasla önemli geliştirmelere sahip. Bu aşamada Google, modelin bazı testlerde daha pahalı ve büyük sınır modellerinin performansına yaklaştığını belirtiyor. Yeni sürümün temel farkı ise karmaşık görevlerde daha fazla çalışması.

Gemini 3.8 Flash, zor görevlerde ek akıl yürütme adımları gerçekleştirebiliyor ve araçları tekrar tekrar kullanabiliyor. Ancak bu yaklaşımın bir sonucu olarak model, özellikle yüksek çaba seviyelerinde daha fazla token tüketebiliyor. Google tarafından paylaşılan verilere göre Gemini 3.8 Flash, uzun süreli yazılım mühendisliği görevlerini ölçen DeepSWE v1.1 testinde önceki modele göre önemli bir performans artışı sağladı.

Tam Boyutta Gör Şirket, modelin karmaşık mühendislik problemlerini baştan sona otonom şekilde çözme konusunda birçok daha büyük yapay zekâ modelini geride bıraktığını söylüyor. Gemini 3.8 Flash ayrıca finans ve hukuk gibi ileri düzey analiz ve raporlama gerektiren alanlarda da test edildi. Google'ın verilerine göre model, Vals Finance Agent V2 ve Harvey's Legal Agent Benchmark sonuçlarında Gemini 3.7 Flash'ın yanı sıra çeşitli üst seviye modellerden daha iyi performans gösterdi.

Model, çok adımlı akıl yürütme yeteneğini ölçen HLE-Verified testinde ise %54,9 skor elde etti. Bu sonuç, modelin STEM, beşeri bilimler ve profesyonel alanlardaki karmaşık görevleri ele alma kapasitesini gösteren ölçümlerden biri.

Fiyatlandırma şimdilik değişmedi

Google, Gemini 3.8 Flash için geliştiricilere yönelik başlangıç fiyatını da açıkladı. Model, yıl sonuna kadar uygulanan geçici fiyatlandırma kapsamında 1 milyon giriş tokenı için 0,75 dolar, 1 milyon çıkış tokenı için ise 3,75 dolar karşılığında kullanılabilecek. Bu fiyatlandırma 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.

Gemini 3.8 Flash Cyber da duyuruldu

Google, standart modelin yanı sıra Gemini 3.8 Flash Cyber sürümünü de duyurdu. Daha önceki 3.5 Cyber modelinin yerini alan yeni sürüm, özellikle otonom güvenlik açığı araştırmaları için geliştirildi. Model, ilk aşamada genel kullanıma açılmayacak. Gemini 3.8 Flash Cyber, Google'ın yeni Fairwind Programı aracılığıyla yalnızca güvenilir test kullanıcılara sunulacak.

Tam Boyutta Gör Google tarafından paylaşılan ilk test sonuçları, modelin güvenlik açığı araştırma ve düzeltme süreçlerinde önemli bir performans sunduğunu gösteriyor. Şirketin Chrome Security ekibi, 3.8 Flash Cyber'ın Chrome'daki güvenlik açıkları için büyük ticari modellere kıyasla 2,6 kat daha fazla doğru yama ürettiğini belirtiyor.

Android için yeni güncellemeler 1 gün önce eklendi

Bulut güvenliği şirketi Wiz'in dahili sızma testi ölçümlerinde ise modelin, diğer önde gelen yapay zekâ modellerine göre %7,5 ila %9,7 daha yüksek tespit başarısı sağladığı bildirildi. Google'a göre bu performans, rakiplerine kıyasla 2,3 ila 5,2 kat daha düşük maliyetle elde edildi.

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Gemini 3.8 Flash ve Flash Cyber'ı duyuruldu: İşte yenilikler

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