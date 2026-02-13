Giriş
    Gemini 3 Deep Think’e büyük güncelleme: Bilim ve mühendislikte yeni dönem

    Google, Gemini 3 Deep Think’i büyük bir güncellemeyle yeniledi. Model, matematik, fizik ve kodlamada rekor skorlar elde ederken gerçek dünyada 3D üretime kadar uzanan pratik çözümler sunuyor.

    Gemini 3 Deep Think’e büyük bir güncelleme geldi Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka alanındaki amiral gemisi modeli Gemini’ın özel akıl yürütme modu olan Gemini 3 Deep Think için kapsamlı bir güncelleme yayımladı. Şirket, bu güncellemeyle sistemin özellikle bilim, araştırma ve mühendislik alanlarında karşılaşılan modern ve karmaşık problemlere çözüm üretme kapasitesini önemli ölçüde artırdığını duyurdu.

    Zor problemlerde üstün başarı

    Deep Think, Gemini’ın “uzmanlaşmış akıl yürütme modu” olarak konumlandırılıyor. Güncellenen sürüm, net sınırları olmayan, tek bir doğru cevabı bulunmayan ve çoğu zaman eksik ya da dağınık verilerle çalışmayı gerektiren araştırma problemlerine odaklanıyor.

    Şirketin açıklamasına göre yeni sürüm, derin bilimsel bilgi birikimini günlük mühendislik uygulamalarıyla birleştirerek yalnızca teorik analiz yapmakla kalmıyor, aynı zamanda pratik kullanım senaryoları da üretiyor. Bu yaklaşım, modeli soyut akademik sınavların ötesine taşıyarak gerçek dünyadaki problemlere uygulanabilir hale getiriyor.

    Gemini 3 Deep Think’in güncellenmiş versiyonu, birçok prestijli kıyaslama testinde dikkat çekici performans sergiliyor.

    Model, modern sınır modellerin kapasitesini ölçmek üzere tasarlanan Humanity’s Last Exam testinde araç kullanmadan yüzde 48,4 başarı elde ederek zirveye oturmuş durumda. ARC Prize Foundation tarafından doğrulanan ARC-AGI-2 testinde ise yüzde 84,6 orana ulaşarak benzeri görülmemiş bir başarı sergiledi.

    Gemini 3 Deep Think’e büyük bir güncelleme geldi Tam Boyutta Gör
    Rekabetçi programlama alanında önemli bir ölçüt kabul edilen Codeforces platformunda 3455 Elo puanına ulaşan sistem, International Math Olympiad 2025 seviyesinde altın madalya düzeyinde performans gösterdi.

    Matematik ve programlama alanındaki bu sıçrama, fen bilimleri tarafında da kendini gösteriyor. Güncellenmiş Deep Think, 2025 Uluslararası Fizik ve Kimya Olimpiyatları’nın yazılı bölümlerinde altın madalya seviyesinde sonuçlar elde etti. Teorik fizik alanındaki yetkinliğini ise CMT-Benchmark testinde aldığı yüzde 50,5’lik skorla ortaya koydu.

    Gemini 3 Deep Think ilk olarak kasım ayında duyurulmuştu. Aradan geçen sadece birkaç ayda testlerdeki yükseliş inanılmaz. İlgili haberimizdeki verilerle kıyaslama yapabilirsiniz.

    Gerçek dünyada da güçlü

    Gemini 3 Deep Think’e büyük bir güncelleme geldi Tam Boyutta Gör
    Google’ın vurguladığı en önemli noktalardan biri, Deep Think’in artık yalnızca akademik başarılarla değil, gerçek dünyadaki mühendislik uygulamalarıyla da öne çıkması. Sistem, araştırmacıların karmaşık veri kümelerini yorumlamasına, mühendislerin ise fiziksel sistemleri kod aracılığıyla modellemesine imkan tanıyor.

    Güncellenen sürümle birlikte dikkat çeken bir diğer yetenek ise çizimden üretime geçiş süreci. Kullanıcı tarafından hazırlanan bir taslak çizimi analiz eden Deep Think, bu çizimi üç boyutlu modele dönüştürerek 3D yazıcıyla üretilebilecek dosya oluşturabiliyor. Böylece fikir aşamasındaki bir tasarım, doğrudan fiziksel nesneye dönüştürülebiliyor.

    Yeni Deep Think modu, bugünden itibaren Gemini uygulaması üzerinden Google AI Ultra abonelerine sunulmaya başladı. Ayrıca Google, ilk kez Deep Think’i Gemini API aracılığıyla da erişime açıyor. Erken erişim programı kapsamında araştırmacılar, mühendisler ve kurumsal kullanıcılar API üzerinden sistemi test edebilecek.

    Kaynakça https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/gemini-3-deep-think/ https://9to5google.com/2026/02/12/gemini-3-deep-think-upgrade/
