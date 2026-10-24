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    Gemini Android’e yeni tasarım geldi: Ayarlar tek yerde

    Google, Gemini Android uygulamasının yan panelini ve ayarlar sayfasını yeniledi. Yeni tasarım, sohbetlere erişimi kolaylaştırırken hesap tercihleri, gizlilik ve bildirimleri tek yerde topluyor.

    Gemini Android’e yeni tasarım geldi: Ayarlar tek yerde Tam Boyutta Gör
    Google, Gemini Android uygulamasında yan panel ve ayarlar sayfasını yeniden tasarlayarak kullanıcıların sohbet geçmişine, uygulama özelliklerine ve kişisel tercihlerine erişim biçimini değiştirdi. Sunucu taraflı güncellemeyle dağıtılan yenilik, daha sade bir gezinme alanı oluşturmayı ve daha önce farklı bölümlere ayrılmış ayarları tek bir sayfada toplamayı amaçlıyor. Yeni arayüz, geçen hafta iOS, macOS ve web sürümlerinde görülen tasarım değişikliklerinin ardından Android kullanıcılarına da geniş çapta sunulmaya başladı.

    Gemini'nin Android tasarımı yenilenerek ayarlar tek sayfada toplandı

    Yan paneldeki en belirgin değişiklik, Google'ın arama işlevini ekranın sağ üst köşesine taşıması oldu. Listenin ilk sırasında yer alan Yeni sohbet seçeneği korunurken, daha önce listenin alt kısmında bulunan Kütüphane artık Yeni sohbet seçeneğinin hemen yanında konumlandırılıyor. Bu düzenleme, kullanıcıların yeni bir konuşma başlatma ve kaydedilmiş içeriklerine ulaşma işlemlerini daha doğrudan gerçekleştirmesini sağlıyor. Böylece sık kullanılan iki işlev, gezinme menüsünün farklı noktalarında aranmak yerine birbirine yakın bir alanda sunuluyor.

    Google, yan panelin gereksiz yere uzamasını önlemek için görüntülenen seçeneklerin sayısını da sınırlandırıyor. Gemini, Daha Fazla seçeneği kullanılmadan önce yalnızca beş öğeyi gösteriyor ve bu seçeneğe dokunulduğunda menüyü genişleterek diğer işlevlere erişim sağlıyor.

    AI Ultra aboneliğine sahip kullanıcılar için belirtilen tam menüde Yeni sohbet ve Kütüphane seçeneklerinin yanı sıra Resimler, Planlanmış, Günlük özet, Özelleştir, Öğrenciler, Videolar ve Değerli Taşlar yer alıyor. Bu seçenekler, Gemini'nin yalnızca metin tabanlı sohbetler için kullanılan bir araç olmaktan çıkarak farklı içerik ve görev türlerini bir araya getiren bir uygulamaya dönüştüğünü gösteriyor. Ancak bu menüdeki bütün özelliklerin her kullanıcıda aynı şekilde görünmesi beklenmemeli; abonelik kapsamı ve dağıtım farklılıkları erişimi etkileyebilir. Özellikle AI Ultra kullanıcılarına ilişkin liste, tüm abonelik seviyeleri için aynı işlevlerin sunulduğu anlamına gelmiyor.

    Gemini Android’e yeni tasarım geldi: Ayarlar tek yerde Tam Boyutta Gör
    Ayarlar bölümündeki değişiklik ise daha kapsamlı bir yeniden yapılanmaya işaret ediyor. Önceki tasarımda hesap menüsü ile Gemini Ayarları arasında bölünmüş olan tercihler, yeni arayüzde tek bir Ayarlar sayfasında birleştiriliyor. Hesap menüsü artık hesap değiştirme, geri bildirim gönderme ve yardım alma gibi işlemlerle sınırlandırılıyor. Böylece kullanıcıların uygulamanın davranışını değiştirmek için farklı menüler arasında geçiş yapma ihtiyacının azaltılması hedefleniyor.

    Yeni Ayarlar sayfası, Hesap yönetimi ve Kullanım sınırları bölümleriyle başlıyor. Tercihler başlığı altında Bildirimler, Kişisel Zeka, Avatar, Görev ayarları, Tema, Beceriler, Ses, Medya, Cihaz kontrolleri, Sepet ve siparişler ile Gemini Not Defteri seçenekleri bulunuyor. Tema seçeneğinin bu düzenlemede yer alması, uygulamanın görünüm tercihlerini diğer kişiselleştirme araçlarıyla aynı noktada topluyor. Diğer seçenekler ise bildirimlerden sesli etkileşime, cihaz kontrolünden görev yapılandırmasına kadar farklı kullanım alanlarını kapsıyor.

    Veri ve gizlilik bölümü, kullanıcıların kişisel verileri ve uygulama etkinlikleriyle ilgili işlemlerini bir araya getiriyor. Bu alanda hafızayı içe aktarma, cihazlardan iletişim bilgilerini içe aktarma, Gemini Uygulamaları Etkinliği ve herkese açık bağlantılar gibi seçeneklerin yanı sıra Gizlilik Yardım Merkezi de yer alıyor. Destek alın bölümünde ise Yardım, Sorun bildir, Hakkında ve Güncellemeler seçenekleri bulunuyor. Bu ayrım, kişiselleştirme tercihleriyle veri yönetimi ve teknik destek işlemlerinin birbirinden daha net ayrılmasını sağlıyor.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 19 saat önce

    tuhaf

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