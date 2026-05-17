Google’dan kötü haber: Gemini Intelligence çoğu Android telefona gelmeyecek

Minimum 12 GB RAM şartı
Google'ın en gelişmiş yapay özelliklerini ifade eden Gemini Intelligence, Gboard’un gelişmiş sesli yazma özelliği “Rambler”, daha karmaşık formları doldurabilen yeni Chrome otomatik doldurma sistemi ve “Create My Widget” gibi üretken yapay zeka araçlarını kapsıyor. Google’ın açıklamalarına göre bu özelliklerden yararlanabilmek için cihazların en az 12 GB RAM’e sahip olması gerekiyor.
Bu şart, birçok eski amiral gemisi modeli doğrudan saf dışı bırakıyor. Pixel tarafında yalnızca Pixel 7 Pro, Pixel 8 Pro, Pixel 9 serisi ve Pixel 10 serisi teknik olarak bu RAM gereksinimini karşılıyor. Samsung tarafında ise Galaxy S25 FE, Galaxy S24 ve S24 FE gibi modeller kapsam dışında kalıyor. Ancak iş burada da bitmiyor.
Bu nedenle Pixel 7 Pro, Pixel 8 Pro ve Pixel 9 serisinin bile Gemini Intelligence özelliklerini tam olarak alamayabileceği belirtiliyor. Samsung tarafında ise Galaxy Z Fold 7 ve TriFold modelinin de destek dışında kalabileceği ifade ediliyor.Kaynakça https://www.androidauthority.com/gemini-intelligence-requirements-3667703/ https://developers.google.com/ml-kit/genai?hl=tr https://www.android.com/gemini-intelligence/
