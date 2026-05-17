Google’dan kötü haber: Gemini Intelligence çoğu Android telefona gelmeyecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google’ın bu hafta düzenlediği Android Show I/O özel yayınının en dikkat çekici duyurularından biri “Gemini Intelligence” oldu. Şirket, Android için şimdiye kadarki en gelişmiş yapay zeka özelliklerini tek çatı altında toplayan bu sistemi yaz aylarında kullanıma sunmayı planlıyor. Ancak ortaya çıkan teknik gereksinimler, özelliğin yalnızca en güçlü Android telefonlarda çalışacağını gösteriyor.

Minimum 12 GB RAM şartı

Google'ın en gelişmiş yapay özelliklerini ifade eden Gemini Intelligence, Gboard’un gelişmiş sesli yazma özelliği “Rambler”, daha karmaşık formları doldurabilen yeni Chrome otomatik doldurma sistemi ve “Create My Widget” gibi üretken yapay zeka araçlarını kapsıyor. Google’ın açıklamalarına göre bu özelliklerden yararlanabilmek için cihazların en az 12 GB RAM’e sahip olması gerekiyor.

Bu şart, birçok eski amiral gemisi modeli doğrudan saf dışı bırakıyor. Pixel tarafında yalnızca Pixel 7 Pro, Pixel 8 Pro, Pixel 9 serisi ve Pixel 10 serisi teknik olarak bu RAM gereksinimini karşılıyor. Samsung tarafında ise Galaxy S25 FE, Galaxy S24 ve S24 FE gibi modeller kapsam dışında kalıyor. Ancak iş burada da bitmiyor.

Tam Boyutta Gör Google ayrıca cihazın AI Core desteği ile Gemini Nano v3 veya üzeri yapay zeka modelini desteklemesini şart koşuyor. Anacak, Nano v3 desteği bulunan cihazların büyük bölümü 2026 yılında piyasaya sürülen modellerden oluşuyor.

Bu nedenle Pixel 7 Pro, Pixel 8 Pro ve Pixel 9 serisinin bile Gemini Intelligence özelliklerini tam olarak alamayabileceği belirtiliyor. Samsung tarafında ise Galaxy Z Fold 7 ve TriFold modelinin de destek dışında kalabileceği ifade ediliyor.

