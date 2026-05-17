    Google’dan kötü haber: Gemini Intelligence çoğu Android telefona gelmeyecek

    Google, geçtiğimiz günlerde duyurduğu “Gemini Intelligence” için teknik gereksinimleri açıkladı. Minimum 12 GB RAM'e ihtiyaç duyan yapay zeka paketi, çoğu Android telefonda çalışmayacak.

    Google’ın bu hafta düzenlediği Android Show I/O özel yayınının en dikkat çekici duyurularından biri “Gemini Intelligence” oldu. Şirket, Android için şimdiye kadarki en gelişmiş yapay zeka özelliklerini tek çatı altında toplayan bu sistemi yaz aylarında kullanıma sunmayı planlıyor. Ancak ortaya çıkan teknik gereksinimler, özelliğin yalnızca en güçlü Android telefonlarda çalışacağını gösteriyor.

    Minimum 12 GB RAM şartı

    Google'ın en gelişmiş yapay özelliklerini ifade eden Gemini Intelligence, Gboard’un gelişmiş sesli yazma özelliği “Rambler”, daha karmaşık formları doldurabilen yeni Chrome otomatik doldurma sistemi ve “Create My Widget” gibi üretken yapay zeka araçlarını kapsıyor. Google’ın açıklamalarına göre bu özelliklerden yararlanabilmek için cihazların en az 12 GB RAM’e sahip olması gerekiyor.

    Bu şart, birçok eski amiral gemisi modeli doğrudan saf dışı bırakıyor. Pixel tarafında yalnızca Pixel 7 Pro, Pixel 8 Pro, Pixel 9 serisi ve Pixel 10 serisi teknik olarak bu RAM gereksinimini karşılıyor. Samsung tarafında ise Galaxy S25 FE, Galaxy S24 ve S24 FE gibi modeller kapsam dışında kalıyor. Ancak iş burada da bitmiyor.

    Google ayrıca cihazın AI Core desteği ile Gemini Nano v3 veya üzeri yapay zeka modelini desteklemesini şart koşuyor. Anacak, Nano v3 desteği bulunan cihazların büyük bölümü 2026 yılında piyasaya sürülen modellerden oluşuyor.

    Bu nedenle Pixel 7 Pro, Pixel 8 Pro ve Pixel 9 serisinin bile Gemini Intelligence özelliklerini tam olarak alamayabileceği belirtiliyor. Samsung tarafında ise Galaxy Z Fold 7 ve TriFold modelinin de destek dışında kalabileceği ifade ediliyor.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 2 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

