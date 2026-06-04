Gemini'lı Siri, Nvidia'nın güçlü GPU'sunu kullanacak

Nvidia'nın Blackwell B200 GPU'larını kullanacak
Rapor, Apple'ın bu yapay zekâ isteklerini işlemek için Google'ın Nvidia Blackwell B200 çip filosunu kullanacağını belirtiyor. Blackwell B200, büyük yapay zekâ modellerini eğitmek ve çalıştırmak için tasarlanmış Nvidia'nın amiral gemisi veri merkezi GPU’su.
Şirketin en yeni Blackwell mimarisi üzerine kurulu olan çip, önceki nesillere kıyasla performans, bellek bant genişliği ve yapay zeka işleme konusunda önemli iyileştirmeler sunuyor. Bu çiplerin Apple'ın Siri'ye getirmeyi planladığı gelişmiş yapay zeka özelliklerine güç sağlaması bekleniyor.
Gizlilik nasıl sağlanacak?
Apple'ın, kullanıcı verilerini korumak için Nvidia'nın gizli bilgi işlem teknolojisini devreye sokacağı bildiriliyor. Apple'ın Google Cloud üzerinden işlenen Siri istekleri, Nvidia'nın gizli işlem özelliğini kullanacak. Bu özellikle veriler GPU tarafından aktif olarak işlenirken şifrelenecek. Anlaşma gereği, Siri’nin yeni sürümüne yönelik bazı kullanıcı sorguları, Google’ın Gemini modelinin lisanslı bir sürümünde Google Cloud'da çalışacak.
Gemini'lı Siri iOS 27 ile geliyor
Bu kurulum, Gemini’ın daha zorlu modellerinin Siri aracılığıyla sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayarak, çok adımlı akıl yürütme, daha derin uygulama entegrasyonu ve bağlamı daha iyi anlama gibi özelliklerle iPhone’da karmaşık görevleri yerine getirmesine olanak tanıyacak. Apple'ın odak noktası gizlilik gibi görünüyor. 8 Haziran'daki WWDC26 etkinliğinde detayları öğreneceğiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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