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    Gemini'lı Siri, Nvidia'nın güçlü GPU'sunu kullanacak

    iOS 27, yıllardır beklenen Siri'yi getirecek. Yeni bir rapora göre, Apple'ın Gemini ile desteklenen yeni Siri'si, Google Cloud üzerinden çalışan Nvidia'nın gelişmiş yapay zekâ çiplerini kullanacak.

    gemini siri nvidia blackwell b200 gpu Tam Boyutta Gör
    The Information'ın yeni raporuna göre, Apple'ın yakında tanıtacağı yapay zekâ destekli Siri, Google Cloud üzerinden çalışan Nvidia'nın gelişmiş yapay zekâ çiplerini kullanacak. Rapor, Apple'ın tamamen kendi sistemlerine güvenmek yerine Google'ın Gemini yapay zekâ modellerini Nvidia'nın güçlü altyapısıyla birleştireceğini öne sürüyor.

    Nvidia'nın Blackwell B200 GPU'larını kullanacak

    Rapor, Apple'ın bu yapay zekâ isteklerini işlemek için Google'ın Nvidia Blackwell B200 çip filosunu kullanacağını belirtiyor. Blackwell B200, büyük yapay zekâ modellerini eğitmek ve çalıştırmak için tasarlanmış Nvidia'nın amiral gemisi veri merkezi GPU’su.

    Şirketin en yeni Blackwell mimarisi üzerine kurulu olan çip, önceki nesillere kıyasla performans, bellek bant genişliği ve yapay zeka işleme konusunda önemli iyileştirmeler sunuyor. Bu çiplerin Apple'ın Siri'ye getirmeyi planladığı gelişmiş yapay zeka özelliklerine güç sağlaması bekleniyor.

    Gizlilik nasıl sağlanacak?

    Apple'ın, kullanıcı verilerini korumak için Nvidia'nın gizli bilgi işlem teknolojisini devreye sokacağı bildiriliyor. Apple'ın Google Cloud üzerinden işlenen Siri istekleri, Nvidia'nın gizli işlem özelliğini kullanacak. Bu özellikle veriler GPU tarafından aktif olarak işlenirken şifrelenecek. Anlaşma gereği, Siri’nin yeni sürümüne yönelik bazı kullanıcı sorguları, Google’ın Gemini modelinin lisanslı bir sürümünde Google Cloud'da çalışacak.

    Gemini'lı Siri iOS 27 ile geliyor

    Bu kurulum, Gemini’ın daha zorlu modellerinin Siri aracılığıyla sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayarak, çok adımlı akıl yürütme, daha derin uygulama entegrasyonu ve bağlamı daha iyi anlama gibi özelliklerle iPhone’da karmaşık görevleri yerine getirmesine olanak tanıyacak. Apple'ın odak noktası gizlilik gibi görünüyor. 8 Haziran'daki WWDC26 etkinliğinde detayları öğreneceğiz.

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    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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