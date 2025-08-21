Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Gemini Live artık size ne hakkında konuştuğunu gösterecek

    Google, Gemini Live yapay zeka asistanına kamerayla nesne vurgulama, uygulama etkileşimi ve geliştirilmiş ses özellikleri ekliyor. Özellikler önce Pixel 10 cihazlarına gelecek.

    Gemini Live artık size ne hakkında konuştuğunu gösterecek Tam Boyutta Gör

    Google, gerçek zamanlı konuşma yeteneğine sahip yapay zeka asistanı Gemini Live için bir dizi yeni özellik duyurdu. Bu yenilikler, kullanıcıların hem görsel hem de uygulama bazlı deneyimlerini ve etkileşimlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

    Gemini Live’ın yetenekleri artıyor

    Öne çıkan özelliklerden biri, kameranızı paylaşırken ekranda belirli nesneleri vurgulayabilme yeteneği. Örneğin bir proje için doğru aracı bulmaya çalışıyorsanız akıllı telefonunuzun kamerasını araçlara doğrulttuğunuzda Gemini Live, doğru aracı ekranınızda işaretleyebilecek. Bu özellik, ilk olarak 28 Ağustos’ta tanıtılacak Pixel 10 cihazlarında kullanıma sunulacak. Google, görsel rehberlik özelliğini benzer tarihte diğer Android cihazlara da yaymayı ve birkaç hafta içinde iOS’a genişletmeyi planlıyor.

    Bunun yanı sıra Google, Gemini Live’ın Mesajlar, Telefon ve Saat uygulamalarıyla etkileşime girebilmesini sağlayacak yeni entegrasyonlar sunuyor. Örneğin, bir yol tarifi konuşması sırasında geç kaldığınızı fark ettiğinizde Gemini, arkadaşınıza birkaç dakika geç kalacağınızı mesaj atabilecek.

    Google aynı zamanda Gemini Live için geliştirilmiş bir ses modelini de tanıttı. Şirket, yeni modelin insan konuşmasının temel unsurlarını -ritim ve tonlama gibi- daha etkili kullanacağını belirtiyor. Bu sayede Gemini, konuştuğunuz konuya göre ses tonunu değiştirebilecek. Kullanıcılar ayrıca Gemini’nin konuşma hızını ayarlayabilecek. Bunun yanı sıra, bir hikayeyi belirli bir karakter veya tarihi bir figür perspektifinden dramatik şekilde anlatmasını istediğinizde, asistan zengin ve sürükleyici bir anlatım için aksan da kullanabilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 16 saat önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    polo 1.2 trendline yorum far parlatma zımpara numaraları martı tag kampanya kodu vantilatör çarpmasına ne iyi gelir 2008 öncesi lise diploması sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 FE
    Samsung Galaxy S24 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum