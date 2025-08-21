Gemini Live artık size ne hakkında konuştuğunu gösterecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Google, gerçek zamanlı konuşma yeteneğine sahip yapay zeka asistanı Gemini Live için bir dizi yeni özellik duyurdu. Bu yenilikler, kullanıcıların hem görsel hem de uygulama bazlı deneyimlerini ve etkileşimlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Gemini Live’ın yetenekleri artıyor

Öne çıkan özelliklerden biri, kameranızı paylaşırken ekranda belirli nesneleri vurgulayabilme yeteneği. Örneğin bir proje için doğru aracı bulmaya çalışıyorsanız akıllı telefonunuzun kamerasını araçlara doğrulttuğunuzda Gemini Live, doğru aracı ekranınızda işaretleyebilecek. Bu özellik, ilk olarak 28 Ağustos’ta tanıtılacak Pixel 10 cihazlarında kullanıma sunulacak. Google, görsel rehberlik özelliğini benzer tarihte diğer Android cihazlara da yaymayı ve birkaç hafta içinde iOS’a genişletmeyi planlıyor.

Bunun yanı sıra Google, Gemini Live’ın Mesajlar, Telefon ve Saat uygulamalarıyla etkileşime girebilmesini sağlayacak yeni entegrasyonlar sunuyor. Örneğin, bir yol tarifi konuşması sırasında geç kaldığınızı fark ettiğinizde Gemini, arkadaşınıza birkaç dakika geç kalacağınızı mesaj atabilecek.

Google aynı zamanda Gemini Live için geliştirilmiş bir ses modelini de tanıttı. Şirket, yeni modelin insan konuşmasının temel unsurlarını -ritim ve tonlama gibi- daha etkili kullanacağını belirtiyor. Bu sayede Gemini, konuştuğunuz konuya göre ses tonunu değiştirebilecek. Kullanıcılar ayrıca Gemini’nin konuşma hızını ayarlayabilecek. Bunun yanı sıra, bir hikayeyi belirli bir karakter veya tarihi bir figür perspektifinden dramatik şekilde anlatmasını istediğinizde, asistan zengin ve sürükleyici bir anlatım için aksan da kullanabilecek.

