Gemini Live görüşmelerine dosya ekleme desteği geliyor

Gemini Live, hâlihazırda telefon kamerasını kullanarak çevrenin paylaşılmasına veya ekran görüntüsünün gerçek zamanlı olarak yapay zekaya aktarılmasına imkan tanıyor. Bunun yanında Google Keep, Haritalar, Takvim ve Görevler gibi çeşitli Google hizmetleriyle de belirli düzeyde entegrasyon sunuyor. Buna karşın kullanıcılar mevcut sürümlerde bir belgeyi ya da dosyayı doğrudan canlı görüşme içerisine ekleyemiyor. Böyle bir işlem yapmak isteyenlerin Gemini Live oturumunu sonlandırarak standart Gemini sohbetine geçmesi gerekiyor. Test edilen yeni özellik, bu geçiş ihtiyacını ortadan kaldırabilecek bir adım olarak görülüyor.
Gemini Live, dosya ekleme desteğiyle daha bağlam odaklı olabilir
Raporlara göre yayınlanmamış seçenekleri etkinleştirmeyi başaran araştırmacılar, Gemini Live içerisinde yeni bir dosya ekleme düğmesini görüntüleyebildi. Yeni dosya ekleme düğmesi, mevcut ekran paylaşımı düğmesinin yerini alacak şekilde konumlandırılıyor. Bu düğmeye dokunulduğunda ekran paylaşımı seçeneğinin yanı sıra telefondaki fotoğrafları ve dosyaları ekleme ya da Google Drive üzerinden içerik içe aktarma seçeneklerini içeren bir menünün açıldığı görülüyor.