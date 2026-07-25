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    Gemini Live görüşmelerine dosya ekleme desteği geliyor

    Google'ın test ettiği yeni Gemini Live özelliği, kullanıcıların görüşmeler sırasında telefonlarından veya Google Drive'dan dosya eklemesine olanak tanıyabilir. İşte detaylar:

    Gemini Live görüşmelerine dosya ekleme desteği geliyor Tam Boyutta Gör
    Google'ın yapay zeka destekli sohbet deneyimi Gemini Live, görüşmeler sırasında dosya eklenmesine izin verebilecek yeni bir özellikle gündeme geldi. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, kullanıcıların telefonlarının yerel depolama alanındaki belgeleri ve dosyaları ya da doğrudan Google Drive içeriklerini canlı sohbet sırasında paylaşmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyor.

    Gemini Live, hâlihazırda telefon kamerasını kullanarak çevrenin paylaşılmasına veya ekran görüntüsünün gerçek zamanlı olarak yapay zekaya aktarılmasına imkan tanıyor. Bunun yanında Google Keep, Haritalar, Takvim ve Görevler gibi çeşitli Google hizmetleriyle de belirli düzeyde entegrasyon sunuyor. Buna karşın kullanıcılar mevcut sürümlerde bir belgeyi ya da dosyayı doğrudan canlı görüşme içerisine ekleyemiyor. Böyle bir işlem yapmak isteyenlerin Gemini Live oturumunu sonlandırarak standart Gemini sohbetine geçmesi gerekiyor. Test edilen yeni özellik, bu geçiş ihtiyacını ortadan kaldırabilecek bir adım olarak görülüyor.

    Gemini Live, dosya ekleme desteğiyle daha bağlam odaklı olabilir

    Raporlara göre yayınlanmamış seçenekleri etkinleştirmeyi başaran araştırmacılar, Gemini Live içerisinde yeni bir dosya ekleme düğmesini görüntüleyebildi. Yeni dosya ekleme düğmesi, mevcut ekran paylaşımı düğmesinin yerini alacak şekilde konumlandırılıyor. Bu düğmeye dokunulduğunda ekran paylaşımı seçeneğinin yanı sıra telefondaki fotoğrafları ve dosyaları ekleme ya da Google Drive üzerinden içerik içe aktarma seçeneklerini içeren bir menünün açıldığı görülüyor.

    Gemini Live görüşmelerine dosya ekleme desteği geliyor Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte test edilen sürümde özelliğin henüz tam anlamıyla çalışmadığı belirtiliyor. Dosyalar arayüz üzerinden seçilebilse de Gemini Live'ın bu içerikleri analiz ederek yanıt üretmediği ifade ediliyor. Bu durum, altyapının henüz tamamlanmadığını ve özelliğin erken geliştirme aşamasında bulunduğunu gösteriyor. Dolayısıyla mevcut görüntüler, nihai kullanıcı deneyimini temsil etmeyebilir ve özellik yayımlanmadan önce önemli değişiklikler geçirebilir.
    Gemini Live görüşmelerine dosya ekleme desteği geliyor Tam Boyutta Gör
    Aynı süreçte Google'ın Gemini Live için yeni bir "sinirsel" tasarım dili üzerinde de çalıştığı bildiriliyor. Ancak ortaya çıkan ekran görüntülerinde dosya ekleme seçeneklerinin bu yeni tasarım anlayışıyla tam uyumlu olmadığı ifade ediliyor. Özelliklerin ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı henüz bilinmese de, canlı görüşmeler sırasında doğrudan dosya paylaşımı sunması halinde Gemini, kurumsal kullanım, eğitim ve üretkenlik senaryolarında daha kapsamlı bir yardımcıya dönüşebilir.
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