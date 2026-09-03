Gemini Notebook'un kullanım limitleri değişti: Artık günlük sabit bir limit yok





Google'ın yapay zeka destekli araştırma ve not alma aracı Gemini Notebook (eski adıyla Google NoteBookLM), kullanım limitleri açısından önemli bir değişiklikle gidiyor. Şu ana kadar kullanıcıların belirli özellikleri günde kaç kez kullanabileceği üzerinden belirlenen limitler, bugün itibarıyla yerini daha esnek ve açıkçası daha karmaşık bir sisteme bırakıyor.

Google, yeni sistemle birlikte sabit kullanım sınırlarını kaldırarak her kullanıcıya haftalık bir "hesaplama bütçesi" (compute budget) tanımlayacak. Kullanıcıların gerçekleştirdiği her işlem aynı miktarda kaynak tüketmeyecek; kullanılan model, istemin karmaşıklığı, sohbetin uzunluğu, notebook'a eklenen kaynak sayısı ve kullanılan özellikler gibi faktörler, limitin ne kadarının harcanacağını belirleyecek.

Gemini Notebook'ta Günlük 50 Sorgu Limiti Kalkıyor

Gemini Notebook'ta bugüne kadar özellikle ücretsiz kullanıcılar için oldukça kolay anlaşılabilen bir limit sistemi bulunuyordu. Kullanıcılar günde 50 sohbet sorgusu gerçekleştirebiliyor ve üç kez sesli içerik oluşturabiliyordu. Yeni sistemde ise "günde 50 sorgu" gibi sabit bir sınır yok. Bunun yerine kullanıcılara her hafta belli miktarda işlem gücü tahsis edilecek ve yapılan işlemler bu bütçeden düşülecek. Bunun yanı sıra günlük limitler de olacak bu limit 24 saatte bir değil, beş saatte bir yenilenecek. Tabii haftalık bütçesini hızlıca tüketen kullanıcılar için beş saatte bir tazelenen limitler pek anlam ifade etmeyecek.

Google'a göre bu yeni sistemin temel amacı, kullanıcıların kaynaklarını nasıl kullanacakları konusunda daha fazla esnekliğe sahip olması. Örneğin basit bir soruya verilen kısa bir yanıt ile onlarca kaynağın incelenmesini ve kapsamlı bir içerik oluşturulmasını gerektiren bir işlem aynı miktarda hesaplama gücü gerektirmiyor. Yeni sistem de bu farkı dikkate alacak. Kısa bir takip sorusu bütçenin çok küçük bir bölümünü tüketirken, 30 farklı kaynağı analiz ederek bir Video Overview oluşturmak çok daha fazla kaynak harcayacak.

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Google, Limitleri Net Şekilde Paylaşmamayı Tercih Etti

İlginç bir şekilde Google, bu yeni sistemde kullanıcılara tam olarak ne kadarlık limitler ayrılacağını açık şekilde paylaşmadı. Google, yardım sayfasında belirli bir token, sorgu veya işlem sayısı vermek yerine farklı abonelik paketlerinin standart bir kullanım miktarına kıyasla ne kadar daha fazla kaynak sunduğunu belirtmekle yetiniyor. Buna göre Google AI Plus aboneleri standart kullanım miktarının iki katına, Google AI Pro aboneleri dört katına erişebiliyor. Daha üst seviye Google AI Ultra aboneliğinde ise bu miktar Pro seviyesinin 20 katına kadar çıkabiliyor.

Google'ın bu kıyaslamada "standart kullanım miktarı" olarak tanımladığ ölçüyü net şekilde paylaşmamasının sebebi, bu miktarın günün saatine ve yoğunluk durumuna göre değişen esnek bir yapıya sahip olması olabilir. Zira yapay zekâ şirketleri son dönemde artan yoğunlukla başa çıkabilmek için farklı saat aralıklarında farklı tarifeler uygulamaya başladı. Bu yeni sistemde Google da buna benzer bir uygulamaya geçmiş olabilir.

Nitekim Gemini Notebook'a eklenen "daha sonra üret" özelliği de bu tarz bir sistemin varlığına işaret ediyor. O an için kullanım limitini dolduran kullanıcılar, Video Overview veya Slide Deck gibi içerikleri daha sonra üretmesi için Gemini Notebook'a talimat verebiliyor. Ancak bu özellik şimdilik yalnızca web sürümünde bulunuyor; mobil uygulamada kullanılamıyor.

Öte yandan kullanıcılara tam olarak ne kadar limitleri olduğu söylenmese de bir işlemde ne kadar bütçe harcadıklarını daha iyi anlamaları için bazı görsel klavuzlar sunuluyor. Örneğin bir Video Overview veya Slide Deck oluşturmak istediğinizde üretimin alt kısmında renkli bir çubuk beliriyor ve o işlemin bütçenizden ne kadar harcayacağını tahmini olarak gösteriyor. Benzer şekilde bütçeniz azaldığında "Kullanım limitinize yaklaşmaktasınız, limitiniz saat 15:00'te sıfırlanacaktır" gibi zaman tabanlı yönlendirmeler de bulunuyor.

Gemini'de Yapılan Benzer Değişiklik Tepki Çekmişti

Google'ın Gemini Notebook'ta uygulamaya başladığı bu sistem aslında tamamen yeni değil. Şirket, Gemini uygulamasında da benzer bir kullanım modeline 17 Mayıs'ta geçmişti. Burada da sabit günlük limitler yerine gerçekleştirilen işlemlerin hesaplama maliyetine göre değişen bir bütçe sistemi kullanılmaya başlanmıştı. Ancak bu değişiklik kullanıcıların tepkisini çekmişti. Sistemin devreye alınmasından yalnızca birkaç gün sonra kullanıcıların limitlerini önceki sisteme kıyasla çok daha hızlı tükettiklerine dair şikâyetler ortaya çıkmıştı. Google ise bu tepkilerin ardından kullanım limitlerinde değişikliğe gitmişti.

Şirket şimdi aynı yaklaşımı Gemini Notebook'a da getiriyor. Bu da özellikle aracı yoğun biçimde araştırma yapmak için kullanan kullanıcıların, eski sistemdeki günlük sorgu sayısına artık ulaşamamasına sebep olabilir.

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