Gemini Omni 1.2 Flash duyuruldu: Daha uzun ve tutarlı videolar

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Oynat Google, yenilikçi video modeli Gemini Omni 1.2 Flash'ı resmi olarak duyurdu. Model, video üretim süresini 15 saniyeye çıkarırken çok aşamalı düzenleme imkanı sunuyor. Bu sayede videoyu yeniden üretmeden arka planı veya aydınlatmayı değiştirmek mümkün oluyor. Görsel tutarlılığı artıran yenilikler, üretim maliyetini de yüzde 30 oranında düşürüyor. Gelişmiş model, Google AI Studio ve Gemini API üzerinden kullanıma açıldı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka destekli video oluşturma modelleri ailesine Gemini Omni 1.2 Flash modelini ekledi. Şirketin yeni modeli, önceki nesil Gemini Omni 1.1 Flash'ın 10 saniyelik video üretim sınırını 15 saniyeye çıkarıyor. Kullanıcılar artık tek bir üretim sırasında 3 ila 15 saniye arasında, birer saniyelik aralıklarla video oluşturabiliyor. Böylece kısa reklamlar, ürün tanıtımları ve sosyal medya içerikleri için daha uzun videoların tek seferde hazırlanması mümkün hale geliyor.

Gemini Omni 1.2 Flash neler sunuyor?

Yeni modelin öne çıkan yeniliklerinden biri, çok aşamalı video düzenleme desteği. Kullanıcılar daha önce oluşturdukları videolar üzerinde yeni komutlar vererek değişiklik yapabiliyor. Örneğin bir videodaki arka planı değiştirmek, aydınlatmayı yeniden düzenlemek, hava koşullarını değiştirmek veya farklı en-boy oranlarına sahip sürümler oluşturmak mümkün. Bu işlemler sırasında videonun tamamını yeniden üretmeye gerek kalmıyor.

Google, referans görsellerine bağlılık konusunda da önemli iyileştirmeler yaptığını belirtiyor. Model, karakter, ürün ve stil görsellerinin yanı sıra üç saniyeye kadar kısa hareketli videoları ve ses referanslarını kullanabiliyor. Böylece oluşturulan videolarda yüzlerin, kıyafetlerin, ürün ambalajlarının, yazıların ve marka renklerinin sahneler boyunca daha tutarlı kalması hedefleniyor.

Şirket ayrıca karakter ve nesnelerin hareket sırasında biçim değiştirmesi gibi istenmeyen görsel bozulmaların azaltıldığını söylüyor. Kamera hareketleri de daha kontrollü hale getiriliyor. Özellikle kesintisiz kamera geçişleri, yakınlaştırma ve çevresel kamera hareketlerinde daha sinematik sonuçlar elde edilebiliyor.

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Google, yeni modelin 720p çözünürlükte video üretim maliyetini saniye başına 0,07 dolara düşürdüğünü açıkladı. Bu rakam, önceki nesle kıyasla yüzde 30 daha düşük. Model ayrıca maliyetleri kontrol altında tutmak için farklı çözünürlük seçenekleri sunuyor. Kullanıcılar ilk taslaklarını 360p veya 720p çözünürlükte hazırlayabiliyor, beğendikleri sonuçları ise 1080p ya da 4K çözünürlüğe yükseltebiliyor. Böylece her denemede yüksek çözünürlüklü üretim yapmak zorunda kalmadan daha ekonomik bir iş akışı oluşturulabiliyor.

Gemini Omni 1.2 Flash, Google AI Studio ve Gemini API üzerinden genel kullanıma sunulmaya başlandı. Modelin Google Cloud, Google Vids, Google Flow ve Gemini uygulamasına da kademeli olarak entegre edilmesi planlanıyor.

Google Vids kullanıcıları, bir Google hesabı veya Google Workspace aboneliğiyle ayda üç adede kadar 15 saniyelik videoyu ek ücret ödemeden oluşturabilecek. Gemini uygulamasında ise 15 saniyelik video üretimi Google AI Ultra abonelerine sunulmaya başlanacak.

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Gemini Omni 1.2 Flash duyuruldu: Daha uzun ve tutarlı videolar

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